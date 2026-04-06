Entrega de líquido a Estados Unidos está condicionada a lluvias: Sheinbaum

La entrega de agua a Estados Unidos este 2026 está condicionada a las lluvias que se presenten en el país, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia de prensa, la mandataria indicó que el clima y las precipitaciones que lleguen con éste se contemplaron en las negociaciones con autoridades estadounidenses, que iniciaron en diciembre del 2025 tras los amagos del presidente, Donald Trump, de imponer aranceles a las mercancías mexicanas en caso de que no se entregara el agua.

Detalló que desde este año y en adelante el tratado se revisará cada año.

“El esquema quinquenal se mantiene y hay ciertos acuerdos de revisión. Normalmente se revisaba cada 5 años, pues ahora hay que revisarlo cada año, a ver cómo vamos de acuerdo a la cantidad de lluvia que hubo en ese año”, comentó.

Y añadió que “al acuerdo a que llegamos con Estados Unidos es que: en el 2025 se entregaba una cantidad de agua y en el 2026 otra cantidad de agua, de acuerdo a la cantidad de lluvias que fuera a tener el país, o particularmente la cantidad de agua que llegará a este río y a las presas internacionales.

“Este acuerdo se ha cumplido hasta ahora, y en este momento hay una diferencia de las semanas en las que se tiene que entregar; si se entrega en tal semana o se entrega en tal semana, y nos estamos poniendo de acuerdo para no afectar principalmente a los agricultores de nuestro país. Pero hay un Acuerdo General que está establecido”, sostuvo.

Sheinbaum añadió que se ha dialogado también con los agricultores y gobernadores de Tamaulipas; Nuevo León; Chihuahua y Coahuila.

“Entonces, se hablaron con los productores, se hablaron con los gobernadores, estuvieron de acuerdo en firmar, más que firmar en llegar a este Acuerdo con los Estados Unidos, esta negociación; y estamos, en este momento, en la definición del envío de agua en las próximas semanas”, aseveró.

Saldar deuda

En febrero pasado, en una declaración conjunta entre el secretario de Estado, Marco Rubio y la Secretaría de Agricultura federal de EU, se informó que en las negociaciones realizadas con el gobierno México se comprometió a entregar al menos 350,000 acres-pies de agua (431 millones 718,000 metros cúbicos) al año durante el actual ciclo quinquenal, así como a un plan detallado para saldar la deuda hídrica pendiente del ciclo anterior.

"Ambas partes celebrarán reuniones mensuales para garantizar entregas oportunas y consistentes y prevenir futuros déficits. El USDA, el Departamento de Estado y otros socios federales continuarán trabajando en estrecha colaboración a medida que avance la implementación”, se indicó.

Por su parte, el embajador de EU en México, Ron Johnson, sostuvo que el acuerdo tomado, al que calificó como histórico, “refuerza la implementación del Tratado del Agua de 1944. Lo hace estableciendo entregas anuales garantizadas de agua, proporcionando un plan claro para abordar las obligaciones pendientes e implementando la coordinación mensual continua. Este acuerdo demuestra que la cooperación actual entre EU y México está dando resultados en todos los ámbitos”.