Decisión de Toyota no está relacionada con el T-MEC: CSP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), aseguró que la reestructuración global anunciada por Toyota no representa una afectación mayor para el país, al informar que la armadora mantendrá en operación su planta de Guanajuato, donde genera 2,800 empleos directos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la Toyota Motor Corporation notificó a la Secretaría de Economía que trasladará parte de la producción de la camioneta Tacoma de su planta de Tijuana, Baja California, hacia Estados Unidos, como parte de un proceso de reorganización de sus operaciones a nivel mundial.

Precisó que el cambio no será inmediato, sino que se desarrollará de manera gradual y concluirá en 2030, mientras la empresa continúa evaluando el futuro de la planta de Tijuana una vez finalizado ese periodo.

En contraste, destacó que Toyota confirmó la permanencia de su complejo en Guanajuato, el cual emplea directamente a 2,800 trabajadores y genera miles de empleos indirectos en la región.

Sobre la pregunta de si la decisión de Toyota responde a las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Sheinbaum Pardo rechazó esa interpretación y señaló que la empresa le informó al gobierno mexicano que el ajuste forma parte de una revisión global de sus operaciones. "Lo que nos dice Toyota es que es parte de su revisión global… Nosotros buscar siempre la mejor condición para los trabajadores", afirmó.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Economía detalló que ha recibido confirmación —luego de gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum— de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más 500 millones de dólares, la cual será anunciada en los próximos días.

Como parte de los compromisos de inversión con el presidente Donald Trump y el impacto arancelario, Toyota trasladará la producción de la pick up Tacoma que realiza en Tijuana. La automotriz japonesa anunció este lunes que invertirá 3,600 millones de dólares en su planta de San Antonio, Texas.