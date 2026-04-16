Gasto en infraestructura, con caída histórica de 50% en primer bimestre

El gasto ejercido por el gobierno federal en infraestructura, un componente importante para detonar la actividad económica, reportó en el primer bimestre del año una caída histórica, en medio del plan de la actual administración para impulsar la inversión física con un esquema mixto, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a febrero mostró que el gasto público en infraestructura sumó 87,073 millones de pesos, una caída de 44.9% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Así, el gasto en inversión física presentó una caída histórica, o al menos desde 1990, que es de cuando datan los datos disponibles en la página de la Secretaría de Hacienda.

Desde el año pasado, el gobierno de Claudia Sheinbaum cerró la llave del gasto en infraestructura, esto ante el elevado déficit fiscal. Así, se sacrificó este rubro para bajar los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 5.8 a 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, mientras que para este año se espera disminuya a 4.1 por ciento.

“Esto es muy costoso en términos de crecimiento económico (sacrificar la inversión). Tienes que renunciar a una buena parte de la inversión pública, o suavizarla, dividirla en el tiempo, para poder tener mayor espacio fiscal. Hacia el futuro, eso claramente va a estar cuestionado porque todos los choques que vamos a ver y toda la dinámica que estamos viendo apunta a que las tasas de interés van a estar más altas”, indicó en días pasados Rodrigo Mariscal Paredes, titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP.

El plan de infraestructura

La caída de la inversión física se dio en medio del anuncio, en febrero pasado, del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.

Este plan busca inyectar 5.6 billones de pesos hasta el 2030, donde se combinan recursos mixtos para invertir en sectores estratégicos.

“Queremos aumentar el Producto Interno Bruto potencial del país, queremos aumentar las capacidades, el alcance de la infraestructura pública para aumentar el crecimiento de manera permanente y constante”, dijo Édgar Amador, titular de Hacienda a El Economista el mes pasado.

Si bien el plan ha sido considerado como atractivo, algunos analistas han señalado que el reducido espacio fiscal con el que cuentan las finanzas públicas podría limitarlo, además de otras condiciones internas.

En marzo la Presidenta presentó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con el propósito de acelerar la implementación del Plan de Inversión en Infraestructura.

Con su aprobación se busca regular mecanismos de participación pública y privada, además de dar certeza jurídica.

“La reforma genera más transparencia y agilidad al ampliarse la visibilidad del gasto a cinco años y acelerar los procesos de contratación para proyectos prioritarios. (Sin embargo) adelantar proyectos sin aprobación presupuestaria, reduce el margen del Congreso frente al Ejecutivo. Ello puede limitar la competencia y encarecer proyectos. Hay riesgo de un menor control y mayor incertidumbre”, señaló México Evalúa.