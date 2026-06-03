Elecciones en EU podrían regresar al peso mexicano a las 18 unidades por dólar: Bx+

El panorama para el peso mexicano hacia la recta final de 2026 está ligado al proceso electoral de noviembre en los Estados Unidos. Aunque la moneda mexicana ha mostrado una notable resiliencia, situándose recientemente en rangos de 17.20 a 17.50 unidades por dólar, los analistas advierten que las elecciones intermedias en el país vecino podrían marcar un punto de inflexión para la paridad cambiaria.

Durante el webinar "Volatilidad global y economía mexicana: ¿qué esperar?", Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B×+, dijo que parte del debilitamiento generalizado que el dólar experimentó recientemente se debe a la incertidumbre por las políticas comerciales y migratorias de la administración del presidente Donald Trump, así como un nivel de deuda estadounidense que parece cada vez menos sostenible.

Sin embargo, las proyecciones actuales sugieren un cambio en la dinámica política.

“Se prevé que el partido del presidente Trump podría perder el apoyo en al menos una de las cámaras del Congreso. Paradójicamente, este escenario de mayores equilibrios políticos y económicos en Estados Unidos podría devolver la confianza de los inversionistas hacia el billete verde, interrumpiendo su proceso de debilitamiento”, aseveró el economista en jefe.

Un fortalecimiento del dólar derivado de este mayor balance institucional en Washington implicaría, en consecuencia, un tipo de cambio menos favorable para México.

El experto comentó que, bajo este contexto electoral, se estima que el tipo de cambio podría regresar a niveles de 18.00 pesos por dólar hacia el cierre de este año. No obstante, consideró que el impacto de las elecciones no vendrá solo, sino que coincidirá con otros factores de vulnerabilidad para la moneda nacional.

“Uno, la revisión del acuerdo comercial, podría incluir momentos de negociación dura, añade una capa extra de volatilidad. Dos, la brecha entre las tasas de interés de Banco de México y la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos se encuentra actualmente por debajo de su promedio histórico, lo que resta atractivo a las posiciones en pesos”, declaró.

A pesar de estos retos, México mantiene anclas macroeconómicas como altos niveles de reservas internacionales y una sólida posición externa que podrían amortiguar los choques derivados de la incertidumbre política internacional, aseguró Saldaña.

Agregó que, si bien el valor fundamental del peso se sitúa cerca de los 19.50, la combinación de factores políticos y liquidez de mercado mantendrá la cotización bajo control, aunque con una tendencia hacia la depreciación moderada tras la jornada electoral en Estados Unidos.

Bolsas locales tienen menos atractivo

El mercado estadounidense se percibe actualmente como más atractivo que el mexicano debido a una combinación de valuaciones más favorables, el impulso del sector tecnológico y una mayor resiliencia económica frente a la incertidumbre institucional y fiscal que enfrenta México.

Ariel Méndez, analista bursátil de Bx+, dijo que el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P BMV/IPC, se considera encarecido, con una valuación por múltiplo precio-utilidad de 16.2 veces, cifra que supera su promedio de cinco años de 15.3 veces.

Por el contrario, consideró que las valuaciones en el S&P 500 ya han descontado gran parte de los riesgos y la incertidumbre comercial y geopolítica, lo que ofrece una mejor oportunidad de entrada para los inversionistas.