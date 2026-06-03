Cuba suspenderá las transacciones con Visa y Mastercard por las sanciones de EU

Cuba suspenderá ⁠las transacciones con tarjetas Visa y Mastercard a partir del 6 de ⁠junio, informó este miércoles el ⁠Banco Central, alegando las sanciones impuestas por Estados Unidos.

El Banco Central de Cuba señaló que el banco extranjero que hasta ahora procesaba las transacciones con tarjetas de crédito había tomado la decisión de limitar sus operaciones tras un decreto de Estados Unidos del 1 de mayo que ampliaba considerablemente las sanciones al comercio con la isla.

"A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance ⁠tales como VISA y ⁠MASTERCARD", dijo ⁠la entidad en un comunicado.

La orden estadounidense ha ⁠provocado un éxodo de empresas de Cuba en las últimas semanas, entre las que se incluyen cadenas hoteleras, aerolíneas y compañías de transporte marítimo internacionales, ya que los inversores extranjeros buscan distanciarse de las instituciones ⁠de la isla sancionadas por Washington.