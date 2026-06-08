Popularidad de Trump continúa cerca del mínimo por los precios de la gasolina en EU

⁠La aprobación del presidente Donald Trump se mantuvo cerca de los niveles ⁠más bajos de su carrera política en días recientes, porque la mayoría de los estadounidenses esperan que los precios de la gasolina sigan subiendo debido a la guerra con ⁠Irán, según una encuesta de Reuters/Ipsos ⁠realizada el lunes.

Alrededor del 35% de los encuestados dijo que aprobaba la actuación de Trump en la Casa Blanca, sin cambios respecto a una encuesta anterior de Reuters/Ipsos de mediados de mayo.

El dato se situó justo sobre la valoración más baja de su actual mandato —el 34% de una encuesta de Reuters/Ipsos de abril— y también cerca del mínimo de su primer mandato, de 33% en diciembre de 2017.

El líder republicano se ha enfrentado a un descontento generalizado en los últimos meses por su decisión de entrar en guerra con Irán, lo que ha provocado un alza de los precios de la gasolina.

Si bien los precios en las gasolineras han bajado ligeramente en las últimas semanas por las expectativas de que el conflicto con Irán llegara a su fin, alrededor del 59% de los encuestados dijo que esperaba que los precios de la gasolina empeoraran durante el próximo año, frente al 17% que pensaba que mejorarían, según la encuesta de seis días.

El resto de los encuestados dijo que no estaba seguro o que los precios se mantendrían igual.

Trump ordenó ataques militares contra Irán el ⁠28 de febrero junto con Israel. Irán respondió con ⁠contraataques que han paralizado en gran medida ⁠el tráfico marítimo a través de un estrecho por el que antes se transportaba una ⁠quinta parte del comercio de petróleo.

El ritmo de los ataques y contraataques ha disminuido desde abril, pero las conversaciones de paz aún no han dado lugar a un acuerdo.

Solo el 22% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump en materia de costo de la vida para los hogares estadounidenses, frente al 70% que la desaprueba. Los estadounidenses están ahora más insatisfechos con la actuación de Trump en este tema que con la de ⁠su predecesor demócrata en el cargo, Joe Biden, quien cerró su mandato con un 29% de aprobación y un 63% de desaprobación en el asunto.