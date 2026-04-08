FMI concluye que aumento del gasto en defensa impulsa el PIB, pero eleva el déficit y la inflación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó los efectos que un elevado desembolso en el sector de la defensa puede tener sobre la economía mundial, concluyendo que su contribución al PIB puede rozar el 3%, sin obviar que también supone retos para las finanzas nacionales al incrementar la inflación y el déficit público.

En un contexto geopolítico convulso, la mitad de los gobiernos del mundo han aumentado la partida de defensa desde el año 2020 y el 40% de los Estados destinan más del 2% del PIB a gasto militar, frente al 27% de los registrados en 2018, todo en un momento marcado por el compromiso de los miembros de la OTAN de invertir hasta un 5% de su PIB en el presupuesto de defensa.

Así, los "booms" experimentados tras el fuerte desembolso en el sector, que se alargan durante más de dos años y medio, pueden aportar el PIB hasta 2,7 puntos porcentuales, gracias a su impulso en la actividad económica con el aumento del consumo y la inversión, sobre todo en las ramas relacionadas con la industria de defensa.

Sin embargo, casi dos tercios del aporte del sector a la economía se encuentran respaldados por el gasto público, lo que provoca un incremento del déficit público de hasta un 2.6% del PIB y eleva la deuda pública hasta un 7% respecto del PIB.

Asimismo, las presiones inflacionistas también pueden poner trabas al desempeño económico, aunque el organismo internacional ha valorado que una política monetaria coordinada con el incremento del gasto puede evitar un escalada de precios más grave.

El FMI animó también a los países a iniciar proyectos de defensa conjuntos a nivel regional con los que podría reducir los riesgos asociados al aumento del gasto con menores desembolsos y un mayor auge del crecimiento.

"Un plan que priorice la inversión pública y fomente mercados más integrados para la producción de equipo militar podría impulsar el crecimiento de la productividad a largo plazo", defendió el FMI en su informe.

Impacto negativo en el gasto social

El organismo internacional alertó que el incremento del gasto relacionado con la carrera armamentística puede desencadenar un efecto desplazamiento, provocando recortes en partidas sociales como educación o sanidad en las economías avanzadas.

En concreto, la inversión pública en sanidad y protección social puede sufrir una caída a tres años del inicio del "boom" de más del 25% y la asociada a educación superar el 10%.

"Sin medidas complementarias, el continuo aumento del gasto en defensa, particularmente en tiempos de guerra, corre el riesgo de desplazar a otras prioridades públicas, sobre todo el gasto social, ya sea mediante una reasignación presupuestaria explícita o mediante una erosión gradual en términos reales", indica el estudio del FMI.