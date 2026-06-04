La Fed de NY constata una elevada presión en la cadena de suministro mundial

Las cadenas de suministro mundiales siguieron bajo presión en mayo como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, revelaron ayer datos de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, lo que sugiere que las presiones inflacionistas seguirán siendo considerables en el futuro inmediato.

El último Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global del banco regional de la Fed descendió ligeramente hasta 1.77 puntos desde 1.82 puntos no revisado de abril. El índice se mantiene en torno a los valores registrados en la última parte del 2022.

La guerra contra Irán, respaldada por Estados Unidos, y el consiguiente cierre de la vital vía marítima del estrecho de Ormuz han obstaculizado gravemente el flujo de petróleo y otros bienes fundamentales para la economía mundial.

La interrupción de las cadenas de suministro recuerda a situaciones similares vividas durante la pandemia de Covid-19, lo que contribuyó a sentar las bases para un enorme repunte de la inflación que aún no se ha logrado contener por completo.

Los datos de la Fed de Nueva York coinciden con otras conclusiones. La encuesta del sector manufacturero realizada el lunes por el Instituto de Gestión de Suministros señaló las crecientes dificultades de los operadores industriales para obtener los insumos que necesitan, así como el aumento de los precios vinculado a la guerra.

Fed puede centrarse en los riesgos de inflación

Según un nuevo estudio de la Fed de Boston, un cambio en el modo en que los estadounidenses consumen energía permitiría a la Fed centrar sus decisiones de política monetaria en el impacto inflacionista del alza de los precios del petróleo provocado por la guerra.

En un informe publicado ayer, los economistas del banco señalaron que la exposición de la economía estadounidense a la economía mundial ha cambiado “radicalmente” desde la década de 1970, gracias a una mayor eficiencia energética y al aumento de la producción nacional.

Esos cambios implican que un alza del precio del petróleo tiene un impacto menor en la inflación en comparación con el pasado.