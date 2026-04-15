Édgar Amador y Scott Bessent dialogan sobre la cooperación económica entre México y EU

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, se reunió ayer miércoles con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el funcionario estadounidense a través de sus redes sociales.

Tras compartir una imagen de la reunión, Bessent detalló que durante su encuentro con el secretario de Hacienda dialogaron e intercambiaron puntos de vista sobre la cooperación en materia económica entre México y Estados Unidos.

"Intercambiamos puntos de vista sobre las prioridades compartidas en el marco del Plan de Acción Estados Unidos-México sobre minerales críticos y analizamos cuestiones regionales y financieras más amplias de interés mutuo, incluida nuestra prioridad conjunta de combatir las finanzas ilícitas", dijo Bessent.

En el encuentro, del cuál no se dio detalle sobre dónde se realizó, los funcionarios también "profundizaron" en las perspectivas del proceso de revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se realizará este año.

En un breve comunicado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comentó que Bessent "animó" a Zamora y a su equipo a seguir colaborando estrechamente en la lucha contra el narcotráfico.

La reunión entre Amador Zamora y el funcionario estadounidense se realizó el mismo día en el que se dio a conocer que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a tres personas y tres entidades vinculadas al Cártel del Noreste, una organización designada por Estados Unidos como Terrorista.

La designación incluyó dos casinos vinculados al cártel, uno de los cuales se encuentra a pocos kilómetros de la frontera, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se conoce como Casino Centenario.

Los tres mexicanos designados por el gobierno estadounidense son: Eduardo Javier Islas Valdez, conocido como “Crosty”; Juan Pablo Penilla Rodríguez; y Jesús Reymundo Ramos Vázquez. En tanto, las empresas vinculadas son el Casino Centenario, Diamante Casino y Comercializadora y Arrendadora de México.

La designación implica que se prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o bien, dentro o en tránsito en Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas sancionadas. Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones.

(Con información de Belén Saldívar.)