AmCham Mexico se reúne con fucionarios y empresarios de EU; busca certeza ante revisión del T-MEC

En vísperas de la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para julio, la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham Mexico) se reunió en Washington con funcionarios estadounidenses y líderes del sector privado para garantizar certeza de largo plazo para la inversión.

Para la cúpula empresarial, el éxito de la integración norteamericana no depende únicamente de los flujos comerciales actuales, sino de la capacidad de los gobiernos para ofrecer un entorno estable y predecible que permita planear el futuro económico de la región.

El presidente de AmCham Mexico, Oscar del Cueto, sostuvo que “la Cámara llega a Washington con una posición clara: queremos una revisión que dé certeza de largo plazo a la inversión en los tres países”.

La AmCham México agregó que encabeza una delegación de alto nivel en Estados Unidos, en un momento decisivo para la relación comercial entre México y Estados Unidos con la revisión conjunta del T-MEC programada para julio de 2026.

El representante del sector empresarial estadounidense en México dijo que la certeza se construye con datos y análisis técnico.

La delegación presentó recomendaciones formales basadas en un exhaustivo documento que refleja la voz de más de 1,350 empresas y abarca 24 sectores productivos.

Este análisis de más de 100 páginas busca que la revisión del T-MEC se convierta en una oportunidad para actualizar el tratado en temas críticos como semiconductores e inteligencia artificial, fortaleciendo así la competitividad frente a otros bloques globales.

“Estas reuniones con funcionarios y líderes del sector privado en Estados Unidos son parte de un diálogo que sostenemos en ambos lados de la frontera, y que nos permite llevar a nuestras empresas una lectura de primera mano sobre el rumbo de la negociación”, dijo Oscar del Cueto.

La American Chamber of Commerce of Mexico ya entregó recomendaciones técnicas formales tanto a la Secretaría de Economía de México como a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), agregó.

El bloque norteamericano integra a más de 500 millones de consumidores y representa cerca del 30% del PIB mundial, con un flujo comercial que supera los 100 millones de dólares por hora en la frontera entre México y Estados Unidos.