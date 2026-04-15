Tesoro de EU da luz verde para la liquidación de CIBanco, acusado de facilitar el lavado

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles que permitió la liquidación de CIBanco, sancionado por facilitar el lavado de dinero de los cárteles.

El Tesoro estadounidense, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), enmendó una orden para permitir la liquidación de la institución financiera con sede en México. Previamente cortó el acceso de CIBanco al sistema financiero de Estados unidos después de determinar que el banco facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides, y el gobierno de México asumió el control.

El Departamento del Tesoro precisó que esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger los sistemas financieros de ambos apíses de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan.

CIBanco, junto con Intercam, fueron dos de las instituciones financieras mexicanas (la otra fue Vector Casa de Bolsa) señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a finales de junio pasado, de presuntamente haber permitido operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides.

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