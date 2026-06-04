Cinco estados concentran 40% de la economía informal del país

La informalidad laboral se ha convertido en una de los “motores” de la actividad económica de todo el país. ¿Cuáles son las entidades con el mayor valor de la economía informal en el territorio nacional? Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.

De acuerdo con las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor agregado bruto (VAB) de la economía informal de México ascendió a 6.04 billones de pesos constantes.

Este monto significó un alza de 2.3% a tasa anual, siendo el cuarto crecimiento consecutivo. La economía informal de México se integra por el sector informal y otras modalidades de la informalidad.

El primer concepto incluye la totalidad de actividades económicas que realizan las empresas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares.

Mientras el segundo corresponde a aquellas actividades en las cuales las y los trabajadores que laboran en unidades económicas formales no cuentan con seguridad ni prestaciones sociales, tales como vacaciones, aguinaldo, liquidaciones por despido, entre otras.

La entidad federativa con el mayor VAB, que es el valor total creado por las actividades económicas (la producción de bienes y servicios menos el consumo intermedio), fue Estado de México con 688,699 millones de pesos en el 2025.

Le siguió en segundo lugar Ciudad de México con 615,162 millones de pesos; el top 5 lo completaron Jalisco (444,402 millones), Nuevo León (359,829 millones) y Veracruz (319,685 millones). En conjunto, concentraron 40.2% del VAB de la economía informal del país.

En tanto, los montos más bajos se observaron en Campeche, Baja California Sur y Colima, los tres estados con cifras por debajo de 50,000 millones de pesos.

Respecto al 2024, solamente cuatro entidades registraron disminuciones anuales en su VAB de la economía informal: Campeche (-17.8%), Quintana Roo (-7.8%), Veracruz (-2.0%) y Morelos (-0.5 por ciento). Los mayores crecimientos se dieron en Guanajuato (5.9%), Colima (5.7%), Baja California Sur (4.8%) y Ciudad de México (4.5 por ciento).

Vulnerabilidad

El valor agregado bruto de la economía informal de México de 6.04 billones de pesos equivalió a 23.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el 2025, es decir, por cada 100 pesos producidos, 24 provinieron de la vulnerabilidad laboral.

Para Banco Base, México atraviesa un proceso de estancamiento estructural, “donde el desplazamiento masivo hacia la informalidad actúa como un freno al crecimiento, consolidando un mercado laboral de baja productividad que compromete la estabilidad económica en el transcurso del 2026”.

Este incremento de la informalidad en las actividades económicas sugiere que las condiciones menos favorables en el empleo formal han obligado a muchos trabajadores a refugiarse en la informalidad para poder ocuparse.

“Esta dinámica no sólo desplaza a las personas hacia empleos de menor calidad, sino que también termina amortiguando artificialmente el desempleo, ya que la tasa se mantiene baja porque la informalidad absorbe a la población que no encuentra oportunidades suficientes en el empleo formal. Con esto, el mercado laboral de México sigue mostrando un deterioro, consistente con el estancamiento económico”, detalla el grupo financiero.