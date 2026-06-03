Gobierno busca con pacto estabilizar precio del tomate

En fecha próxima la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) implementará una plataforma digital de planeación para armonizar capacidad productiva, demanda y compromisos de exportación de jitomate (tomate), con el propósito de evitar variaciones abruptas en el precio del fruto, informó el gobierno mexicano.

La implementación de esta herramienta se nace del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, firmado este miércoles por el gobierno de México, productores y comercializadores del producto.

El acuerdo, que tiene un carácter de voluntario, cuenta con la participación de 12,000 productoras y productores, quienes cosechan al menos 3.7 millones de toneladas de jitomate en una superficie de más de 50,000 hectáreas.

De este volumen de cosecha, al menos 50% es destinado a la exportación, de acuerdo con información difundida por Agricultura.

El acuerdo es la respuesta del gobierno de México al encarecimiento de abrupto del tomate durante los primeros meses del 2026.

El pacto es coordinado por Agricultura, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

“Agricultura será la encargada de implementar una plataforma digital de planeación para asociar la capacidad productiva con la demanda nacional y los compromisos de exportación” dijo la dependencia.

En dicha plataforma, abundó, “las y los participantes coordinarán acciones que permitirán implementar avisos de siembra para planear la producción nacional, mantener el equilibrio y construir un precio justo”.

Al coordinar a las personas productoras directamente con centrales de abastos y tiendas de autoservicios, se busca comprimir el margen de intermediación.

Tan solo en abril el precio del jitomate fue en promedio 121% mayor respecto del precio de abril del 2025, de acuerdo con el Índice Nacional de Pecios al Consumidor (INPC) que realiza el Inegi.

De acuerdo con Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el encarecimiento del jitomate se debe a la imposición de una cuota compensatoria de 17% a la exportación del producto hacia Estados Unidos.

Según Esteve, la expectativa de mayores costos de producción y exportación debido al gravamen desincentivó la siembra del fruto, lo que redujo la superficie sembrada y recortó la oferta.

El acuerdo firmado este miércoles es el segundo acuerdo de ordenación de precios en materia agrícola concertado por el gobierno en menos de un mes.

El 20 de mayo pasado, se concretó el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco, mediante el cual se fomenta la comercialización anticipada por contrato y la venta de insumos a precios preferenciales.