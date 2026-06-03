Movilidad en el Mundial: preferencia por plataformas digitales

Podrá gustarle a usted el futbol o no, pero aplica el principio del dramaturgo romano Publio Terencia acerca de que "Soy un hombre, nada de lo humano me resulta ajeno". Sobre todo ahora que se avecina la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo México uno de los países anfitriones es este evento deportivo, de los más relevantes del planeta.

Mucho se ha hablado de estadios, alojamiento, seguridad y derrama económica, pero existe un componente igual de estratégico: la movilidad. La capacidad de trasladar eficientemente a millones de visitantes será determinante para la experiencia que los nodos mundialistas del país ofrezcan y para el aprovechamiento económico de esta nueva oportunidad histórica.

Los hallazgos del estudio “Movilidad Urbana ante el Mundial 2026: Retos, Demanda y el Rol de las Plataformas Digitales en México” realizado por The Competitive Intelligence Unit (https://bit.ly/4o7Lo1i) revelan que las plataformas digitales de movilidad ya forman parte esencial que conectan a usuarios, destinos y actividades económicas.

La primera impresión de México. La experiencia mundialista comenzará mucho antes de que ruede el balón. Para millones de visitantes, el primer contacto con nuestro país ocurrirá en los aeropuertos de la CdMx, Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo con el estudio realizado por The CIU, las plataformas digitales de movilidad se han convertido en el medio más utilizado para los traslados desde y hacia los aeropuertos, con 47.9% de preferencia entre los viajeros, 8 de cada 10 eligen Uber como su alternativa de transporte.

Más aún, tres de cada cuatro usuarios rechazan la posibilidad de restringir el acceso de estas plataformas para recoger pasajeros en terminales aéreas.

La razón es que cualquier limitación podría traducirse en mayores tiempos de espera, saturación operativa y una experiencia negativa para quienes llegan al país.

Movilidad y valor económico. El Mundial representa mucho más que una fiesta deportiva, también constituye una oportunidad económica significativa para México.

Las estimaciones de The CIU apuntan a una derrama económica directa cercana a los $2,570 millones de dólares y a la generación de aproximadamente 105,000 empleos temporales en las tres ciudades sede.

Se trata de una contribución adicional equivalente a 0.13% del PIB nacional.

Sin embargo, esta derrama no ocurre de manera automática. Requiere condiciones que permitan a visitantes y residentes desplazarse de forma eficiente entre aeropuertos, hoteles, estadios, zonas turísticas y espacios de convivencia.

Multimodalidad de transporte. Otro de los hallazgos más relevantes es que las plataformas digitales no compiten directamente con el transporte público, en muchos casos lo complementan.

Más de seis de cada diez usuarios (62.5%) prevén utilizarlas como enlace hacia estaciones de Metro o sistemas de transporte masivo durante el Mundial. En otras palabras, fungen como un mecanismo de integración para atender el reto de la última milla.

Uber: pieza clave de la movilidad mundialista. La Copa Mundial FIFA 2026 pondrá a prueba la capacidad de movilidad de las ciudades sede mexicanas, donde millones de desplazamientos adicionales requerirán soluciones eficientes, seguras y flexibles. Al respecto, Uber emerge como un aliado estratégico al facilitar la conexión entre aeropuertos, hospedajes, estadios y zonas de convivencia, además de complementar otros medios de transporte.

Esto es manifiesto en que cerca de siete de cada diez usuarios lo consideren indispensable para la movilidad durante el torneo, mientras que más de la mitad condiciona su asistencia a eventos y actividades relacionadas con el torneo a la disponibilidad de este servicio. Más que una plataforma de transporte, Uber se perfila como un habilitador de la experiencia mundialista.

Su amplia adopción y preferencia entre usuarios, la confianza que genera en materia de seguridad y la eficiencia y capacidad para atender incrementos extraordinarios en la demanda contribuirán a que visitantes y residentes se desplacen con mayor comodidad, facilidad y rapidez, favorecerán la experiencia de los aficionados, así como impulsarán la derrama económica de uno de los eventos más importantes que tendrá México en su historia reciente.