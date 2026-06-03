El AICM busca promover sus recientes trabajos de remodelación

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) invitó a las empresas Liquen Comunicación, Grupo Pelasgo y Reputation Digital Institute a participar en el concurso para elegir a quien le ofrezca los servicios integrales para el análisis estratégico, la planeación y diseño de contenidos y mensajes institucionales en lo que resta del 2026.

En esa labor se hará énfasis en los trabajos de remodelación para buscar generar una mejor percepción entre la sociedad.

Como parte de la contratación, se pretende identificar a diversos actores que sean considerados relevantes para que ayuden a difundir la nueva imagen de la terminal, la cual se entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado sábado.

La definición de los perfiles relevantes (de los actores) con los que se deberá interactuar para lograr los objetivos requeridos, de acuerdo al análisis previo, permitirá establecer el tono de voz y el tipo de acercamiento institucional con ellos, lo cual será una de las tareas de la empresa elegida el próximo 15 de junio.

También se deberá elaborar un plan integral para la recopilación y análisis de información relativa al AICM (administrado por la Secretaría de Marina) y clasificar, analizar y ponderar la misma para conocer la reputación que se tiene actualmente.

La solicitud de los servicios externos ocurre a la par de que esta semana se desprendió una techumbre instalada en uno de los puentes peatonales de la terminal 1, causando lesiones a una persona. Además, días antes en la misma terminal hubo encharcamientos y presencia de humo, lo que causó incomodidad entre los usuarios.

Lo anterior sucedió en el contexto de los acelerados trabajos de remodelación realizados previo al inicio de la Copa Mundial de Futbol, los cuales han implicado una inversión de 6,500 millones de pesos.

Se prevé que, con los trabajos solicitados, el aeropuerto cuente con elementos para optimizar las respuestas institucionales ante los retos de comunicación que enfrente, incluso actuar de manera pro activa y no solamente reactiva.

Crear contenidos, la opción

En la información sobre el proceso no se detalla el monto con el que se cuenta para el pago de los servicios solicitados y únicamente se informó: Se cuenta con sello de suficiencia presupuestal, de conformidad con la requisición número de folio 1738, partida presupuestal 33903 emitido por la Gerencia de Presupuesto.

Como parte de la estrategia de nueva comunicación, que se sumará a la que actualmente realiza el equipo interno en dicho tema, “se requiere del diseño de contenidos para una comunicación institucional creativa referente a los trabajos de remodelación del AICM que contenga al menos lo siguiente:

Diseño de contenidos (propuesta conceptual y diseño mensual de productos comunicacionales, al menos dos, no acumulables y pueden ser videos cortos, infografías y/o piezas de identidad visual) enfocados en la modernización de la terminal.

Validación de Identidad (supervisión de que cada contenido se apegue estrictamente a los manuales de identidad y valores de la entidad. Cada contenido incluirá una fase de propuesta creativa y una ronda de ajustes previa a la entrega final para garantizar las necesidades institucionales).