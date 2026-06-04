Sonora busca convertirse en el hub automotriz del noroeste

León, Gto. En la exportación de autopartes, Sonora contribuye con 3% del total nacional de los estados fronterizos –Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas–, ya que está en penúltimo lugar en ese indicador, “entonces ahí está la gran oportunidad para detonar un mega cluster automotriz para la región noroeste, dijo a El Economista, Juan Carlos Campoy, presidente del Clúster Automotriz de Sonora (Clas).

Durante su participación en Expomaq 2026 en León, Guanajuato, explicó que el clúster sonorense es de reciente creación, cerca de cumplir los dos años. “Trabajamos coordinados a través de la red de clústeres, que realmente nos permite comenzar a acelerar el crecimiento y compartir información no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional”.

Entre las ventajas que ofrece el territorio para desarrollar un hub automotriz es que tiene “exceso de energía. No todos los estados tenemos el lujo y el sol que tenemos allá en el desierto de Sonora, de producir tres veces más de lo que consumimos”. Cerca de 34,000 gigawatts por hora al año es lo que se produce en Sonora y solamente consumen 11,000.

Otra ventaja que mencionó es la colindancia con Arizona, Estados Unidos, donde se está desarrollando la industria de los semiconductores. Baja California no cuenta con un clúster automotriz, aunque sí tiene ese potencial exportador y manufacturero.

“Estamos colaborando con nuestros mismos pares de Baja California, hemos tenido acercamientos con ellos, queremos jalarlos para que se unan a este clúster; también en la parte norte de Sinaloa hay ciertas empresas que están ahí de manufactura que pudiéramos jalar a Sonora y conformar un clúster de manera representativa para la mega región”, añadió.

Vocación

Ford Motor Company llegó a Sonora hace 40 años. El Clas tiene mapeadas a 99 empresas de la industria automotriz operando en el estado, de las cuales 22 ya se unieron al clúster, de los ramos TR1 y TR2, así como la academia, “trabajamos a través de comités de capital humano, atracción de inversión, y estamos evolucionando con el acompañamiento de más clústeres a nivel nacional”.

“Lo que necesitamos hacer es mapear el estado a nivel local en cuestión de capacidades y cuestión de necesidades” para identificar cómo se pueden utilizar “esas capacidades y necesidades que las empresas tenemos dentro del estado”; aunque por lo exhaustivo de la industria automotriz es complicado que “nos demos el tiempo de salir, entonces este tipo de eventos como Expomaq nos dan la oportunidad de conectar”.

Como sector automotriz “nos falta entender que a veces la solución está aquí en México y no en Asia, Europa o Estados Unidos. No hay un mapeo claro de las empresas que están situadas en cada estado, la capacidad que tienen disponible y las necesidades que tienen ellas, que pueden ser abastecidas por gente de su mismo estado, pero también por compañías que están en otras partes de la República”.

Automóvil sonorense

Asimismo, Sonora ya cuenta con un prototipo de vehículo eléctrico urbano que posiblemente será presentado en junio en el Electric Vehicle Symposium número 39 en Long Beach, California. El proyecto Beyond Shared Mobility (BMC) significa una inversión de 115 millones de dólares; “se estaría haciendo en suelo sonorense”.