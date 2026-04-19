El economista jefe del BoE critica el mensaje de “esperar y ver qué pasa” de sus colegas

Huw Pill, economista jefe del Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla en inglés) criticó el viernes el mensaje de “esperar y ver” de sus colegas respecto al mantenimiento de la política monetaria sin cambios mientras se desarrolla la guerra en Irán, y afirmó que la lucha contra la inflación debería ser su principal prioridad frente a otras consideraciones.

Sus comentarios contrastaron con los de Andrew Bailey, gobernador del BoE, quien afirmó la semana pasada que el banco central no debería “precipitarse al momento de tomar decisiones” a la hora de fijar la política monetaria.

Bailey declaró este mes a Reuters que el BoE debe prestar especial atención a los riesgos para el crecimiento y el empleo, así como a la inflación, a la hora de tomar su decisión monetaria.

Pill señaló que una actitud de esperar y ver puede interpretarse erróneamente como una postura neutral ante la amenaza de una mayor inflación, incluso si el mantenimiento de las tasas de interés supone un endurecimiento de la política monetaria frente a las previsiones anteriores de recortes de réditos.

“Si esperas y observas y no ves nada, entonces solo has esperado”, declaró Pill en una mesa redonda organizada por Barclays.

“Y no estoy seguro de que esperar sea necesariamente la respuesta adecuada ante el tipo de dinámica inflacionista que tiene el potencial, al menos, de generar un impulso autosostenido”.

Afirmó que el Comité de Política Monetaria debe dejar más claro que había mantenido las tasas de interés porque ese era el nivel adecuado de restricción monetaria para la economía, y no porque simplemente estuviera esperando a ver qué pasaba.

Antes del inicio de la guerra en Irán a finales de febrero, Pill había defendido sistemáticamente un ritmo más lento en los recortes de tasas de interés, alegando sus reservas sobre la persistencia de las presiones inflacionistas en la economía británica.

El viernes afirmó que abordar esta cuestión debería ser la máxima prioridad del BoE.

El viernes, los inversionistas pasaron a descontar solo un alza de tasas de interés de un cuarto de punto por parte del BoE, frente a las entre una y dos alzas previstas el jueves.