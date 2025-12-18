EU condiciona continuidad del T-MEC a un endurecimiento de las reglas laborales en México

El Embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), lanzó una advertencia clara durante su comparecencia ante los comités de finanzas del Congreso estadounidense: la extensión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la Revisión Conjunta de 2026 no será automática si no se resuelven las “deficiencias estructurales” en la implementación de la reforma laboral mexicana.

Aunque Greer reconoció un aumento en los salarios de la manufactura mexicana (casi el doble, de 2.3 a 4.2 dólares por hora), subrayó que persisten fallas que afectan la competitividad de los trabajadores estadounidenses.

La USTR ha delineado una serie de "Focos Rojos" que serán cruciales en la negociación, entre los que destacan la Capacidad Sancionatoria, exigiendo mayor autoridad para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) a fin de imponer sanciones efectivas y garantizar el cumplimiento de la ley.

También se encuentra el Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR), donde Washington busca ampliar o agilizar sus procedimientos, una herramienta que sindicatos como United Auto Workers han calificado de “excelente” y piden fortalecer con mayor financiamiento.

Otro punto es el Arbitraje Regulatorio, ya que la administración Trump exige mecanismos para penalizar la deslocalización (offshoring) de empresas que se trasladan a México o Canadá aprovechando estándares laborales más bajos. Finalmente, se demanda un control más estricto y una mejor implementación de las prohibiciones al Trabajo Forzado y a la importación de bienes producidos bajo estas condiciones en toda la región.

El sector laboral estadounidense ha condicionado su apoyo a la renovación del T-MEC a que se realicen cambios profundos en estas disposiciones. El tema laboral fue uno de los ejes de mayor fricción, con la USTR recibiendo más de 1,500 comentarios de partes interesadas tras la publicación del aviso para la Revisión Conjunta en septiembre de 2025.