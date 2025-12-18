Peso mexicano avanza contra el dólar; espera el último anuncio del Banxico en el año

El peso mexicano se aprecia levemente contra el dólar la mañana de este jueves. La divisa local avanza ante un ligero retroceso del billete verde, mientras los operadores se alistan para conocer la última decisión de tasa del Banco de México (Banxico) en este año.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.9723 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.0154 unidades ayer, con el dato oficial del Banxico, el movimiento significa un avance para la moneda de 4.31 centavos, que son equivalentes a 0.24 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.0243 unidades y un nivel mínimo de 17.9699. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, cae 0.10% a 98.30 unidades.

Los operadores locales se alistan para conocer más tarde en el día la última decisión de tasas que tomará en el año el Banxico. Se descuenta ampliamente que recortará en 25 puntos base hasta un nivel de 7.0%, en el que sería su décimo segundo recorte consecutivo.

La Reserva Federal (Fed) estadounidense bajó su tasa de interés la semana pasada en 25 puntos base, en un tercer recorte consecutivo, pero anticipó que probablemente mantendría el nivel actual en los primeros meses de 2026 por la debilidad del mercado laboral.

En este contexto, la información adicional que ofrezca el Banxico de cara a próximos anuncios será clave. Más temprano, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su tasa sin cambios. El Banco de Inglaterra recortó en 25 puntos básicos, según esperaba mercado.

"Con relación a la reunión del Banxico, se anticipa un recorte de 25 pb, pero la atención estará sobre la guía prospectiva de la Junta de Gobierno para 2026”, afirmó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Grupo Financiero Monex.