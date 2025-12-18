Covalto entra con financiamiento al Real Estate de Estados Unidos

El sector de bienes raíces en Estados Unidos representa una oportunidad para que bancos mexicanos puedan financiar proyectos en el país del norte. Tal es el caso de Covalto, el cual anunció su incursión en el Real Estate estadounidense con financiamiento para fondear proyectos inmobiliarios.

De acuerdo con el banco, el financiamiento se otorgará mediante una alianza con la firma Valfort USA, especializada en bienes raíces con operaciones en México y Estados Unidos, por un total de 5 millones de dólares.

Este paso representa un avance importante en nuestra estrategia de acompañar proyectos en mercados internacionales y seguir ampliando nuestro alcance fuera de América Latina”, expresó Allan Apoj, codirector general de Covalto.

Según la institución, los recursos serán aportados a partes iguales entre Covalto y Valfort USA, una firma cuyos socios han invertido o desarrollado 24 proyectos que representan 5,300 viviendas en renta y más de 1,000 millones de dólares en activos.

Características del proyecto

El banco mexicano detalló que el proyecto para fondear consiste en el desarrollo de un complejo residencial en Vail, Colorado, que es uno de los destinos de montaña más prestigiosos de Estados Unidos.

La finalidad del proyecto, según Covalto, es atender la creciente demanda de viviendas de alta gama en la zona, pues combina una ubicación privilegiada, diseño arquitectónico de primer nivel y una propuesta de valor orientada a residentes y visitantes que buscan experiencias en un entorno natural.

“Seguimos comprometidos con impulsar iniciativas sólidas, con visión de largo plazo y respaldadas por equipos experimentados que buscan desarrollar proyectos de alto impacto en mercados estratégicos”, destacó Apoj.

En los últimos dos años, la institución ha colocado 9,544 millones de pesos, principalmente entre pequeñas y medianas empresas, por lo que espera superar dichas métricas durante el 2026.