BMV opera con ganancias tras registrar una racha de tres descensos consecutivos

Las bolsas de valores de México operan con moderadas alzas la mañana de este jueves. Los índices accionarios locales suben, en línea con sus pares de Wall Street, después de una racha de tres caídas consecutivas, que los alejó de la nueva zona de máximos históricos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.53% a 62,858.39 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.54% a 1,244.98 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan los títulos del gigante Televisa, con 2.70% a 11.42 pesos, seguidos por los del conglomerado Orbia, con 1.88% a 16.23 pesos, y Genomma Lab, con una mejora de 1.48% hasta 17.80 pesos.

El S&P/BMV IPC, cayó el miércoles 1.11%, en su tercer descenso consecutivo, que amplió una toma de ganancias desde máximos históricos. Tras este comportamiento, las acciones locales suben, y la referencia acumula un rendimiento de más de 26% en la recta final de 2025.