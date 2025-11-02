Lectura 1:00 min
Creación del Sistema Nacional de Cuidados tiene casi 4% del PPEF 2026
La Secretaría de las Mujeres proyecta que para 2026, la creación progresiva del Sistema Nacional de Cuidados reciba casi un 4% del total del proyecto de presupuesto público.
México inició la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados que se está llevando a cabo de manera progresiva, a través de instituciones, dependencias y programas públicos; la mayoría de ellos ya existentes.
Para 2026 de estima que que esta construcción del SNC tenga recursos públicos equivalentes al 3.97% del total considera en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de dicho año, de acuerdo con información de la Secretaría de las Mujeres.
Te puede interesar
Esto sería apenas 1.2% del PIB nacional estimado para el 2026 y se constituye de recursos enviados a programas sociales como las pensiones a adultas mayores y las becas a mujeres estudiantes.
Uno de los nuevos proyectos son las “CECI” (Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS), para los cuales también se contempla una construcción de más unidades y ampliación de capacidades durante el 2026.