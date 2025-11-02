Creación del Sistema Nacional de Cuidados tiene casi 4% del PPEF 2026

México inició la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados que se está llevando a cabo de manera progresiva, a través de instituciones, dependencias y programas públicos; la mayoría de ellos ya existentes.

Para 2026 de estima que que esta construcción del SNC tenga recursos públicos equivalentes al 3.97% del total considera en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal de dicho año, de acuerdo con información de la Secretaría de las Mujeres.

Esto sería apenas 1.2% del PIB nacional estimado para el 2026 y se constituye de recursos enviados a programas sociales como las pensiones a adultas mayores y las becas a mujeres estudiantes.

Uno de los nuevos proyectos son las “CECI” (Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS), para los cuales también se contempla una construcción de más unidades y ampliación de capacidades durante el 2026.