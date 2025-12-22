El consumo pierde dinamismo hacia el cierre del año; crece 0.5% en noviembre: BBVA Research

El Indicador de Consumo Big Data BBVA Research reportó en noviembre un crecimiento mensual de 0.5%, reflejando una moderación en el gasto de los hogares mexicanos hacia el cierre del año, ante la persistente incertidumbre económica y el menor crecimiento de la masa salarial real.

De acuerdo con el reporte, el gasto en bienes avanzó 0.4% mes a mes, extendiendo el bajo dinamismo observado desde septiembre. En contraste, el sector servicios creció 1.0% mensual, aunque se desaceleró frente al aumento del 5.0% reportado en octubre.

“Los datos sugieren menor gasto de los hogares hacia el cierre del año, en un entorno de prolongada incertidumbre y menor crecimiento de la masa salarial real”, explicó la Economista Principal en BBVA Research, Saidé Salazar.

No obstante, anticipó que el consumo de los hogares mejorará gradualmente hacia los próximos trimestres en tanto se empiece a recuperar el empleo formal.

“Prevemos que el gasto privado se recuperará de forma paulatina a lo largo de 2026, ante la mejora gradual de la masa salarial real, en un entorno de atenuación de la incertidumbre provocada por los repentinos cambios en la política comercial en Estados Unidos”, proyectó la especialista.

Cae el gasto en línea

Por tipo de establecimiento, destaca la caída de 10.2% mensual en el gasto en canales en línea, esta ha sido la mayor caída desde enero, mientras que el consumo en tiendas físicas creció 0.5% mes a mes, el mejor resultado desde agosto.

“Considerando el dato de noviembre, el gasto en establecimientos en línea promedió una variación interanual de 119.4% (frente a 42.7% en 2024), en tanto que el consumo en establecimientos físicos registró un crecimiento promedio de 1.3% durante el mismo periodo (contra 9.4% en 2024)”, se lee en el reporte.

Por subcomponentes, el Indicador arrojó que el consumo de alimentos creció 2.2% mensual, mientras que los bienes para el cuidado de la salud aumentaron 1.4 por ciento.

En términos anuales, el gasto en bienes promedió 7.3% a noviembre, cifra que se ubicó 2.4 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2024.

En el caso de los servicios, el gasto en restaurantes repuntó 7.1% mensual, marcando su primer dato positivo desde agosto. Asimismo, el consumo en hoteles creció 3.0%, su mejor desempeño desde abril.

No obstante, el gasto en servicios de entretenimiento cayó 19.5% mensual, colocándose 2.3 puntos porcentuales por debajo del nivel observado a inicios de año.

En términos anuales, el gasto en servicios promedió un crecimiento de 10.2% a noviembre, 4.8 puntos porcentuales menor al de 2024.