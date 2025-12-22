Planta eléctrica de CFE en Jalisco no se cancela, será reubicada: Lemus

Guadalajara, Jal. El proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de construir una planta de ciclo combinado para la generación de energía en Jalisco no ha sido cancelado, aseguró el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien aclaró que no se construirá en el municipio de Juanacatlán pero se negó a informar su nueva ubicación.

El mandatario negó que Jalisco esté fuera del plan de expansión eléctrica de la CFE, toda vez que el proyecto será reubicado a otro municipio cercano al área metropolitana de Guadalajara.

"Efectivamente, por la negativa pública que tuvo el municipio de Juanacatlán, la planta de ciclo combinado ha cambiado de ubicación. Eso no quiere decir que se vaya a cancelar en Jalisco, sí va a hacerse la planta de generación eléctrica; sin embargo, va a ser en otro municipio", enfatizó.

Lemus Navarro adelantó que en enero próximo, se hará el anuncio de la nueva ubicación del proyecto en coordinación con la titular de la Secretaría de Energía del gobierno federal, Luz Elena González.

"Está confirmada la inversión de la nueva planta de generación eléctrica; estoy cuadrando la agenda con la secretaria federal de Energía, Luz Elena González, para poder anunciar ya la ubicación y la inversión durante el mes de enero", precisó.

La planta de ciclo combinado que tiene como objetivo fortalecer la capacidad de generación eléctrica del estado y cubrir la demanda derivada del crecimiento industrial en la entidad.

Tras el rechazo de las autoridades y de la población de Juanacatlán para que el proyecto se instalara en esa localidad con el argumento de posibles daños ambientales, el gobernador Pablo Lemus afirmó que la nueva ubicación de la planta no tendrá relación alguna con el Río Santiago.

"No va a ser en Juanacatlán, no va a ser en El Salto, no tendrá absolutamente nada que ver con el Río Santiago", puntualizó.