Luto en la industria del gaming: Fallece Vince Zampella, cocreador del videojuego "Call of Duty"

Vince Zampella, uno de los cerebros del archiconocido videojuego "Call of Duty", falleció en un accidente de tránsito, según informaron medios estadounidenses el lunes.

Según la cadena NBC4, Zampella falleció el domingo en un accidente que sufrió en un Ferrari en una carretera al norte de Los Ángeles.

El estudio del fallecido creó algunos de los videojuegos más vendidos del mundo.

Zampella era conocido por ser el cocreador de la franquicia "Call of Duty", en 2003, y fundador de Respawn Entertainment, el estudio responsable de los juegos "Titanfall", "Apex Legends" y "Star Wars Jedi".