Construcción de sistema de cuidados requiere gradualidad

El secretario general interino de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), Pedro Kumamoto, aseguró que construir un sistema de cuidados en México va a requerir de gradualidad y estimó que podría ser en el 2035 cuando se logre un presupuesto que alcance para las necesidades de la población.

Recordó que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno Clara Brugada, envió en agosto una iniciativa de ley al Congreso capitalino para garantizar que el presupuesto que se destina al sistema de cuidados de la ciudad no pueda reducirse.

“Nosotros alcanzamos a ver que eso es algo que va a suceder a nivel nacional”, destacó el secretario general de la CISS, que es un organismo internacional especializado cuyo objetivo es fomentar la protección y seguridad social en el continente americano.

No obstante, recalcó que generar una nueva política pública desde cero “significa una enorme carga presupuestal”, por lo que los sistemas de cuidados nacional y estatales “van a requerir gradualidad”, pues de lo contrario se podrían comprometer las finanzas públicas.

“Esto significa que el presupuesto con el que arrancan no es el monto con el que debemos de quedarnos, no es el monto que decimos que se necesita, sino lo que va a empezar a hacer es ir creciendo año tras año (…) lo que se plantea es que hacia el 2035 esté rozando las necesidades reales de la población”, declaró.

En marzo del 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para que el Estado garantice la creación de un Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, desde entonces la iniciativa quedó congelada en el Senado de la República.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gobierno federal destinará 45,810 millones de pesos en 2025 a cuidados mediante diversos programas, lo que asciende al 0.1% del Producto Interno Bruto.

Esto cuando el trabajo no remunerado (entre el que están las labores de cuidados) asciende a 24% del PIB.

La CISS realizará su XXXI Asamblea General en la Ciudad de México del 8 al 12 de septiembre, durante la cual participarán 30 instituciones miembro de la región.