Banxico recorta a 0.3% su pronóstico de crecimiento para el PIB en 2025; reduce rango para 2026

El Banco de México (Banxico) redujo su estimación media de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de este año en 0.3% desde el 0.6% que tenían a fines de agosto.

El pronóstico, incorporado en su Informe Trimestral correspondiente al periodo julio a septiembre, es el punto medio del rango estimado de crecimiento que a 0.1% y 0.5 por ciento. Para ponderar el tamaño del ajuste, basta recordar que el rango previo estaba entre 0.1% y 1.1 por ciento.

Cabe recordar que en mayo, el Banxico estimó que la economía registraría un crecimiento que podría fluctuar entre -0.2% y 1.4 por ciento.

En conferencia de prensa remota, donde la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja presentó el citado informe, comentó que la economía mantiene un debilitamiento, acentuado por el deterioro del sector industrial y en un contexto internacional de incertidumbre por la situación comercial.

Para el próximo año, anticipan que el PIB registrará un crecimiento medio de 1.1%, que es el punto medio del rango va de 0.4% a 1.8% e incorpora una revisión en su rango esperado que hoy está entre 0.4% y 1.8% contra el que estaba en agosto entre 0.1% y 1.7

La banquera central advirtió que el panorama de riesgos para el PIB, está sesgado a la baja. En materia de política monetaria, advirtió “valoraremos recortar la tasa de referencia para que sea congruente la trayectoria de la inflación para llevarla al objetivo en orden y sostenida hacia la meta puntual de 3 por ciento”

Modificaron al alza los pronósticos de inflación subyacente para 2026, pero sigue igual la llegada esperada a la inflación puntual de 3% en el tercer trimestre del próximo año

