Sheinbaum habló el sábado con Trump; espera cerrar 54 barreras comerciales con EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que conversó el sábado con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y que espera "cerrar" en las próximas semanas las 54 barreras comerciales planteadas por EU en unas semanas más.

Durante su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum Pardo informó que la conversación fue breve y se enfocó en los avances del diálogo bilateral sobre las barreras no arancelarias.

“Es importante esto, hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema, que ya va muy avanzado, de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes”, explicó la presidenta.

La mandataria precisó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabeza los trabajos técnicos por parte del gobierno mexicano, en seguimiento al acuerdo que busca resolver los temas comerciales antes del 1° de noviembre, fecha límite para la aplicación de nuevos aranceles.

Asimismo, descartó que durante la llamada con Trump se haya abordado el tema migratorio o de seguridad, pues “ya existe un entendimiento” sobre esos rubros con el gobierno estadounidense, dijo.

Reconoce labor de EU en tráfico de armas

Por otro lado, la titular del Ejecutivo federal reconoció la labor del Gobierno de Estados Unidos en el combate al tráfico de armas hacia México, tras el reporte de un nuevo decomiso de armamento en territorio estadounidense.

Añadió que, durante la reunión del gabinete de seguridad federal, se le informó que el número de armas incautadas asciende a 500 y forma parte de las acciones bilaterales para frenar el tráfico ilegal de armamento.

Desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que, si bien existe una coordinación permanente entre ambos países, la defensa de la soberanía nacional es una prioridad de su gobierno, en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que México está “gobernado por los cárteles del narcotráfico”.