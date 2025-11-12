Casa Blanca prevé volver a crecer 4.0% en I Trim. del 2026

La economía estadounidense volvería a crecer entre 3.0 y 4.0% para el primer trimestre del 2026, dijo ayer el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett.

Hassett citó estimaciones de economistas que indicaron que el cierre del gobierno reduciría entre 1 y 1.5 puntos porcentuales las tasas de crecimiento que habían alcanzado cerca de 4.0% durante el último año.

“La pregunta es cuándo volverá todo a la normalidad y creo que algunas cosas se han perdido para siempre, y otras no. Pero diría que para el primer trimestre del año que viene, volveremos a un ritmo de crecimiento de 3.0 o 4.0%”, mencionó Hassett en una entrevista con CNBC.

Los economistas han advertido que el menor crecimiento del consumo y del comercio mundial, junto con la lenta creación de empleo, el mayor desempleo y una inflación más persistente están perjudicando las perspectivas económicas de Estados Unidos (EU), aunque el aumento de la inversión empresarial podría proporcionar un contrapeso clave.

Una encuesta de la Asociación Nacional de Economía Empresarial, publicada a mediados de octubre, reveló que más de 60% de los 40 economistas encuestados preveían que los aranceles generalizados del presidente de EU, Donald Trump, reducirían el crecimiento económico hasta en medio punto porcentual. Ninguno consideró que los aranceles impulsaran el crecimiento.

Su proyección mediana era que la economía creciera 1.8% en el 2025, en comparación con 1.3% proyectado en la encuesta de junio.

Cámara de Representantes regresa para votar

Mientras tanto, los miembros de la Cámara de Representantes regresaron a Washington ayer, tras un receso de 53 días, desafiando la congestión en los atestados aeropuertos del país para participar en una votación que podría poner fin al cierre más prolongado del gobierno estadounidense en la historia.

Con casi 1,200 vuelos cancelados el martes debido al cierre, legisladores como los representantes republicanos Rick Crawford, de Arkansas, y Trent Kelly, de Misisipi, dijeron que iban a compartir coche para ir al Capitolio, mientras que el representante, Derrick Van Orden, dijo que iba a hacer el viaje de 16 horas desde Wisconsin en su motocicleta.

“Va a hacer un poco de frío, pero cumpliré con mi deber”, dijo el legislador republicano en un video publicado en las redes sociales.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votará hoy por la tarde un acuerdo que restablecería el financiamiento de las agencias gubernamentales y pondría fin al cierre que comenzó el 1 de octubre y que ya lleva 42 días. El acuerdo ampliaría el financiamiento hasta el 30 de enero.

En cuestión de días, el Gobierno de EU podría volver a estar plenamente operativo, lo que supondría un alivio para los trabajadores federales que no han cobrado sus salarios y para las familias de bajos ingresos que dependen de los subsidios alimentarios. Sin embargo, el sistema de transporte aéreo del país podría tardar varios días en volver a la normalidad.