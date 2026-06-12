Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al empresario Benjamin Horowitz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió la mañana de este viernes con, Benjamin Horowitz, cofundador de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz.

A través de su cuenta de la red social X, la mandataria federal detalló que durante su encuentro coincidieron en que México es "ejemplo de confianza y certeza económica".

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo, no dio más detalles sobre la naturaleza de la reunión con el empresario estadounidense

"En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma financiera Andreessen Horowitz. Coincidimos en que México es ejemplo de confianza y certeza económica", escribió Sheinbaum en sus redes sociales.

Desde 2009, la sociedad Andreessen Horowitz, con sede en Menlo Park en California, el corazón de Silicon Valley, se ha dedicado a financiar emprendimientos prometedores de la industria tecnológica desde sus etapas iniciales hasta su consolidación en el mercado.

Entre las empresas en las que ha participado dicha firma, también conocida como 'a16z'destacan las mexicanas Kavak, Nowsports, la británica Revolut y la estadounidense OpenAI.

Sheinbaum recibió a Horowitz en Palacio Nacional en un contexto en el que su gobierno busca atraer nuevas inversiones al país, mientras se realiza la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Pese a que ya se han realizado dos rondas de negociaciones con autoridades estadounidenses para negociar sobre el T-MEC, el presidente republicano Donald Trump, dijo esta semana que no busca una simple renovación del acuerdo de libre comercio de Norteamérica y amagó con que podría no renovar el tratado.

Sin una renovación, y a menos que una de las partes se retire por completo, el acuerdo seguirá en vigor, sujeto a revisiones anuales hasta 2036.