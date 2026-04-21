Ventas minoristas en EU se disparan en marzo por el aumento de los precios de la gasolina

Las ventas minoristas en ⁠Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en marzo, ya que la guerra ⁠con Irán impulsó los precios de la gasolina y los ingresos de las gasolineras, mientras que las devoluciones de impuestos favorecieron el gasto en otros sectores.

Las ventas minoristas subieron un 1.7% el mes ⁠pasado, tras un incremento revisado al alza ⁠del 0.7% en febrero, según informó el martes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban que las ventas minoristas, que consisten sobre todo en bienes y no están ajustadas a la inflación, avanzaran un 1.4% tras el crecimiento del 0.6% registrado en febrero.

Las estimaciones oscilaban entre un aumento del 2% y del 0.4 por ciento.

Las ventas también se vieron impulsadas por un alza en las ventas de autos, probablemente debido a los incentivos ofrecidos por los fabricantes. La Oficina del Censo se ha puesto al día en la publicación de los datos mensuales de ventas minoristas tras los retrasos causados por el cierre del Gobierno del año pasado. El informe de abril se publicará según lo previsto el próximo mes.

El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán ha provocado que los precios mundiales del petróleo se disparen más de un 30%, y los datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos muestran que los precios minoristas de la gasolina se dispararon un 24.1% en marzo.

Existe la preocupación de que el encarecimiento del combustible pueda desviar el gasto de otros segmentos y reducir las devoluciones de impuestos, que se sitúan por debajo de las expectativas del Departamento del Tesoro.

Los economistas del Instituto de Investigación de Política Económica de ⁠Stanford estimaron que las subidas de precios provocadas por ⁠la guerra han elevado los costos medios ⁠anuales de gasolina de los estadounidenses para este año en 857 dólares.

La devolución media de impuestos aumentó en ⁠351 dólares hasta el 27 de marzo en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos del Servicio de Impuestos Internos. El Tesoro estimó que la devolución media de impuestos sería 1,000 dólares superior en comparación con el año fiscal 2024.

La confianza de los consumidores se desplomó hasta alcanzar un mínimo histórico en abril.

Las ventas minoristas, excluidos los automóviles, la gasolina, los materiales de construcción y los servicios de restauración, aumentaron un 0.7% en marzo, tras un incremento revisado al alza del 0.6% ⁠en febrero.

Estas denominadas ventas minoristas subyacentes se corresponden de forma más estrecha con el componente de gasto de los consumidores del Producto Interno Bruto, y anteriormente se había informado de que habían subido un 0.5% en febrero.