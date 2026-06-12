CNTE bloquea Reforma tras cancelación de reunión con Mario Delgado; prevé más protestas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificó este viernes sus protestas en la Ciudad de México luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) cancelara una mesa de negociación programada con la Sección 9. La decisión provocó nuevas movilizaciones, bloqueos en puntos estratégicos de la capital y el anuncio de posibles acciones en otras ciudades sede del Mundial de Futbol 2026.

Desde las primeras horas del día, integrantes del magisterio disidente mantuvieron su huelga nacional y el plantón instalado en el Centro Histórico, mientras realizaron bloqueos en Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Bucareli para exigir una respuesta a sus demandas.

SEP cancela reunión con la Sección 9

La Sección 9 de la CNTE informó que la reunión prevista para este 12 de junio con el titular de la SEP, Mario Delgado, fue suspendida sin que las autoridades federales explicaran los motivos.

Tras conocerse la cancelación, los docentes convocaron a una concentración en Paseo de la Reforma para definir nuevas acciones de protesta. Posteriormente, parte del contingente se dirigió a las oficinas de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos, ubicadas en Izazaga.

Los maestros exigen, entre otros puntos, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el retorno a un sistema solidario de pensiones sin Afores, la jubilación por años de servicio, un aumento salarial del 100% al sueldo base y la homologación de prestaciones laborales.

Sheinbaum descarta represión y apuesta por consulta directa

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal mantendrá abiertas las vías de diálogo con el magisterio, aunque reconoció las dificultades para alcanzar acuerdos con la Coordinadora.

La mandataria sostuvo que no habrá actos de represión contra los manifestantes y adelantó que, a partir de agosto, se buscará consultar directamente a los docentes en sus centros de trabajo para conocer sus demandas y propuestas.

Sheinbaum también aseguró que las demandas del magisterio continúan siendo atendidas por distintas dependencias federales, pese a las diferencias que persisten en las mesas de negociación.

CNTE mantiene bloqueos y acusa incumplimientos

Durante la jornada, cientos de maestros provenientes de la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas bloquearon diversas vialidades del centro de la capital, mientras reiteraron que las propuestas gubernamentales siguen sin responder a las exigencias centrales del movimiento.

Dirigentes de la Coordinadora acusaron al Gobierno federal de incumplir el compromiso de eliminar la Ley del ISSSTE de 2007 y consideraron insuficientes los planteamientos presentados hasta ahora en las negociaciones.

Asimismo, denunciaron una supuesta criminalización de la protesta y aseguraron que las bases magisteriales serán las encargadas de determinar los pasos a seguir en el conflicto.

Advierten posibles protestas en Guadalajara y Monterrey

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9, aseguró que la CNTE no descarta extender sus movilizaciones a otras sedes del Mundial 2026 si no se alcanzan acuerdos con el Gobierno federal.

El líder sindical señaló que el conflicto permanece abierto y afirmó que docentes de entidades como Jalisco y Nuevo León podrían realizar acciones durante el desarrollo de los encuentros mundialistas en Guadalajara y Monterrey.

Aunque reconoció que la organización analiza distintos escenarios, incluido un posible repliegue táctico del plantón en la Ciudad de México, aclaró que aún no existe una decisión definitiva y que cualquier resolución dependerá de la Asamblea Nacional Representativa.

Definirán próximas acciones en asamblea nacional

La CNTE tiene programada para este viernes una nueva Asamblea Nacional Representativa, en la que se evaluarán los resultados de las movilizaciones y se definirán las acciones futuras del movimiento.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana advirtió sobre afectaciones a la circulación en Paseo de la Reforma, Circuito Interior y otras vialidades de la capital debido a las protestas magisteriales.