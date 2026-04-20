Gasolina en EU ya está por debajo de los 4 dólares por galón

La gasolina regular en Estados Unidos ya está de nuevo por debajo de los 4 dólares por galón, esto luego de que el precio del petróleo bajó la última semana ante la posible reapertura del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con datos de la consultora GasBuddy, el precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos cayó 9.4 centavos en la última semana, a 3.97 dólares por galón.

En tanto que el precio promedio a nivel nacional del diésel bajó 11.7 centavos en la última semana, con lo que ya está en 5.50 dólares por galón.

“Los precios promedio de la gasolina disminuyeron en 48 estados durante la última semana, mientras que los precios del diésel bajaron en 46 estados, ofreciendo un alivio bienvenido en las gasolineras”, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy.

Sin embargo, el especialista advirtió que el alivio en los precios “podría ser pasajero”, pues los precios del petróleo subieron en las operaciones del domingo por la noche después de que Irán volviera a cerrar el Estrecho de Ormuz y el presidente Trump amenazara con una mayor escalada si Teherán no llega a un acuerdo.

“Con los flujos globales de petróleo aún en riesgo, una renovada volatilidad está tomando fuerza, y el continuo ir y venir está haciendo que cualquier resolución duradera sea cada vez más frágil”, dijo De Haan.

Como resultado, afirmó el especialista, es probable que los precios de la gasolina vuelvan a subir en los próximos días, y se espera que el diésel siga la misma tendencia si las interrupciones persisten.

“Muchos de los estados que presentan ciclos de precios podrían ver aumentos en las próximas 24 a 48 horas”, declaró De Haan.

¿En qué estado es más barata la gasolina?

Los estados con la gasolina más barata en Estados Unidos son Oklahoma, con un precio promedio de 3.35 dólares por galón; Kansas, en donde se vende a 3.45 dólares, y en Dakota del Norte, en donde está a 3.54 dólares.

Mientras que los estados en donde la gasolina es más cara son: California (5.79 dólares), Hawai (5.64 dólares) y Washington (5.32 dólares), según los datos de GasBuddy.

¿Por qué bajó el petróleo?

La semana pasada, el mercado de petróleo experimentó volatilidad, aunque con un descenso general notable, gracias a que las tensiones geopolíticas se relajaron (al menos temporalmente), explicó De Haan.

“Tras el repunte de la semana pasada en medio de dudas sobre el alto el fuego, los mercados parecieron ganar algo más de confianza hacia el final de la semana, luego de declaraciones tanto de Estados Unidos como de Irán que sugerían que el estrecho de Ormuz permanecería abierto”, explicó.

Sin embargo, el especialista remarcó que las nuevas negociaciones y el riesgo de que fracasen vuelven a aumentar la posibilidad de que los precios del petróleo suban en los próximos días.

Este lunes, el petróleo Brent del Mar del Norte cayó 1.7%, a 88.07 dólares por barril, ante la expectativa de que las conversaciones de paz entre Estado Unidos e Irán se lleven a cabo esta semana, lo que ayudaría que se restablezca el tránsito en el estrecho de Ormuz.