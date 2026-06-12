Mitos en el Ring: Club El Economista vivió una noche de mitología, lucha libre y orgullo mexicano

La emoción por la victoria de la Selección Mexicana se trasladó el pasado 11 de junio a la Arena México, donde los suscriptores del Club El Economista disfrutaron de una experiencia única con Mitos en el Ring, una propuesta que fusiona la lucha libre mexicana con la mitología prehispánica.

Cortesía CMLL | Casa Murmura | Imagen ilustrativa | Mitos en el Ring

Durante la función, los suscriptores que portaban con orgullo la playera de México vibraron con cada combate: gritaron, aplaudieron y se dejaron llevar por una puesta en escena que combina danza, música, visuales y narrativa para dar vida a personajes inspirados en antiguas deidades y leyendas del país.

En entrevista, David Ferreira, director general y creativo de “Mitos en el Ring” y director de LA CASA MURMURA, explicó que la idea de unir ambos universos surgió de las similitudes que existen entre ellos:

“Los mitos eran la manera en que nuestros ancestros entendían conceptos como el sacrificio, la luz y la oscuridad. También es una reinterpretación de esas historias: los luchadores representan héroes, villanos, sacrificios y conflictos con los que el público conecta de manera inmediata”.

Experiencia Mitos en el Ring con David Ferreira. Foto: Hugo Salazar/El Economista.

Meet & Greet: Una experiencia más allá del espectáculo

Al finalizar la función, los asistentes participaron en un Meet & Greet con algunos de los personajes del show, además de convivir con el director creativo del proyecto, quien les compartió detalles sobre el proceso de creación de la propuesta y respondió las dudas de los asistentes.

Experiencia Mitos en el Ring. Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar/El Economista.

Uno de los principales desafíos, confesó, fue adaptar la compleja cosmogonía prehispánica a un formato accesible para todos los públicos sin perder la esencia de la lucha libre:

“La mitología prehispánica es muy compleja. Explicar cómo funcionan estas deidades puede tomar mucho tiempo, así que el reto fue sintetizar esas historias para que el público pudiera entenderlas rápidamente y conectar con ellas”.

Cortesía CMLL | Casa Murmura | Imagen ilustrativa | Mitos en el Ring

Como parte de la experiencia, los suscriptores del Club El Economista también participaron en una divertida dinámica previa, donde dejaron salir su espíritu luchístico.

Experiencia Mitos en el Ring. Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar/El Economista.

Dos de ellos confesaron que se identificarían como rudos, mientras que una participante aseguró que sería técnica. Además, todos coincidieron en que, de tener la oportunidad de subir al cuadrilátero, se atreverían a lanzarse desde la tercera cuerda.

La actividad culminó con la creación de sus propios nombres de luchador, demostrando su entusiasmo por adentrarse en el universo de la lucha libre y formar parte, por un momento, de la magia que se vive sobre el ring.

Experiencia Mitos en el Ring. Suscriptores Club El Economista. Foto: Hugo Salazar/El Economista.

El director creativo concluyó que uno de los mayores objetivos de Mitos en el Ring es fortalecer el orgullo por las raíces mexicanas:

“Me gustaría que la gente saliera sintiéndose orgullosa de ser mexicana. Escuchar estas historias, estas danzas y ver cómo se conectan con la lucha libre genera una sensación muy especial. Y para quienes vienen de otros países, es un auténtico bombazo de mexicanidad”.

Cortesía CMLL | Casa Murmura | Imagen ilustrativa | Mitos en el Ring

Así, entre máscaras, mitología y emoción, los suscriptores del Club El Economista vivieron una noche inolvidable en la Arena México, una experiencia que combinó tradición, espectáculo y orgullo nacional en un mismo escenario.

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