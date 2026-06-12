Segundo Anillo Periférico de Morelia: una megaobra de 2,900 mdp y cero deuda

Morelia, Michoacán, 12 de junio de 2026.- Con una inversión 100 por ciento estatal de 2 mil 900 millones de pesos, el Gobierno de Michoacán avanza en la construcción del Segundo Anillo Periférico de Morelia, un proyecto de infraestructura clave que busca transformar la movilidad e impulsar el desarrollo del estado.

Durante una gira de supervisión por el segmento 5 de la obra, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que este mega proyecto abarca la construcción de más de 51 kilómetros, divididos actualmente en los segmentos 1, 4 y 5.

El mandatario subrayó que el financiamiento de los trabajos se realiza con recursos propios de la administración y bajo una política de cero deuda pública.

"Este quinto segmento está muy avanzado, inicia aquí en la carretera a Mil Cumbres y concluye en Ciudad Salud, pasando a un lado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en La Goleta del municipio de Charo", detalló Ramírez Bedolla durante el recorrido de revisión.

Este tramo en particular generará un impacto social de gran alcance al beneficiar de manera directa a cerca de 100 mil habitantes de la zona oriente de la capital michoacana.

Además, el gobernador explicó que la nueva vialidad será fundamental para desahogar el tráfico de la periferia actual, estimando que agilizará el flujo continuo de más de 4 mil 500 vehículos diarios.