“Powell será destituido si se queda más allá de su mandato”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), volvió a presionar ayer 15 de abril, al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y el mandatario estadounidense amenazó con destituir al responsable del banco central de EU si éste permanece en el cargo más allá de su mandato.

El mandato de Powell al frente de la Fed expira el 15 de mayo, aunque puede permanecer en su cargo como Presidente si no se ha confirmado ningún sucesor.

El banquero central afirmó el mes pasado que no abandonará su puesto como gobernador de la Fed hasta que la investigación del Departamento de Justicia en la que está implicado “haya concluido de forma definitiva, con transparencia y firmeza”.

Es poco habitual que un expresidente de la Fed permanezca en su junta directiva tras dejar el cargo. El mandato de Powell como gobernador de la Fed finaliza en el 2028.

“Tendré que despedirlo”, declaró Trump a Fox Business, si Powell “no se marcha a tiempo”. El Presidente añadió: “He querido despedirlo”.

La Administración Trump ha puesto en el punto de mira a la Fed, de carácter independiente, en varios frentes, iniciando una investigación sobre Powell por los sobrecostos en las obras de renovación del banco y tratando de destituir a otra gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

Sobre si retiraría la investigación del Departamento de Justicia que afecta a Powell, Trump dijo: “No estoy jugando. Tengo que averiguarlo”.

Trump ha nombrado al exbanquero central, Kevin Warsh, para suceder a Powell, pero debe ser confirmado por el Senado de EU. Warsh tiene una audiencia de confirmación ante el Comité Bancario del Senado el martes.