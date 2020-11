La profundidad y dimensión de la crisis por el Covid-19 está abriendo nuevos riesgos ahora, en el sector financiero, advirtió la economista en jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart.

La solvencia de las empresas, de los hogares y de los gobiernos no puede apuntalarse con más inyecciones de liquidez. Una economía que está medio detenida, no permite generar ingresos suficientes para atender la emergencia sanitaria, las obligaciones de crédito ni para invertir, refirió.

Al participar en un webinar organizado por Moody's, precisó que “los esfuerzos de los gobiernos y autoridades financieras para aplicar políticas expansivas de alivio evitaron un Credit Cruch, pero el tiempo que se ha prolongado la duración de la crisis, está abriendo nuevos riesgos, ahora, en el sector financiero”.

Las calificadoras han dado cuenta del deterioro en las condiciones: se ha reducido la calidad del crédito en todo el año a nivel corporativo y soberano, en tiempos récord.

“Mi impresión es que no podemos poner en el centro la provisión de liquidez ni la participación de los bancos centrales. Su reacción sirvió para mitigar la situación y evitar una caída más profunda pero no podemos pedirles que garanticen la solvencia en un momento donde los corporativos y los gobiernos no están reportando ingresos porque la economía está semi detenida”.

Recuperación tomará años

La recuperación económica mundial será completa hasta que el PIB per cápita regrese al menos al nivel previo a la crisis por Covid-19, advirtió Carmen Reinhart.

Es importante no confundirnos. El rebote de las cifras macro como el PIB que sí se presentará el año que entra, no es una recuperación. Tendremos datos positivos por la profunda y baja base de comparación, pero no habrá una mejora relevante en las condiciones donde operan las empresas, consignó.

Dijo que su expectativa personal, es que pasarán varios años antes de que el PIB per cápita regrese a niveles previos a la crisis. “La referencia es clara. En América Latina, aún en 1995 no se había recuperado el ingreso por habitante que se tenía antes de la crisis de los ochenta, por ejemplo”, comentó.