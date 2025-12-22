“No es ilegal enviar petróleo a Cuba”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum para justificar los envíos de petróleo a Cuba y recordó que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, le condonó al gobierno castrista una deuda que tenía con Pemex.

Explicó: “los acuerdos en materia de petróleo con los cubanos han tenido todos los gobiernos, independientemente del partido político, lo cual es importante que se conozca”. Tiene razón la Presidenta Sheinbaum, porque para México es trascendente la relación con Cuba, pues es la otra frontera, la cual es benéfico mantener, porque es importante estar presentes ahora que se ha iniciado el ocaso del régimen castrista.

Gasto del senado en comida

Llamó la atención que el Senado de la República aumentará el presupuesto de 2026 para gasto en comidas de los legisladores, mientras los diputados optaron por aumentarse el salario para sumar 135 mil pesos mensuales.

En estricto rigor no hay diferencia entre los dos esquemas que facilitan a senadores y diputados ser parte de las privilegiadas élites de la República, sin importarles contradecir la política oficial de austeridad republicana.

En abono a los legisladores mexicanos recordamos que en el Congreso de Estados Unidos los senadores y los miembros de la Cámara de Representantes son privilegiados y hace mucho votaron para nunca de recibir sus salarios, ni siquiera cuando miles de empleados públicos no tienen paga cuando cierra el Gobierno estadunidense.

Alocado gasto de los gobernadores

Como si fuera contagiosa pandemia, la mayoría de los gobernadores han abandonado toda discreción y con inoportuna corrección política han empezado a aprobarse iniciativas para aumentar la deuda estatal o simplemente el gasto presupuestal.

El ejemplo más acabado es la gobernadora Layda Sansores, miembro del ala dura del lopezobradorismo, quien forzó a su Congreso estatal para aprobarle una deuda de mil millones de pesos, la cual se pagará en 20 años.

Ciertamente hay gobernadores que, poco a poco, construyen cacicazgos políticos estatales y, por sus propias razones, tanto el Gobierno, como el Partido en el Poder, han optado por no disciplinarlos.

NOTAS EN REMOLINO

Anunció el Gobierno de la República que en la Semana Santa de 2026 –del 29 de marzo al 5 de abril-, se podrá recorrer en el tren que irá de la estación de Buenavista al Aeropuerto Felipe Angeles, el AIFA, traslado que se hará en 43 minutos ... Igualmente se informó que el próximo enero se inaugurará la autopista a Toluca ... Como fiel reflejo de una economía con dificultades que en los tianguis de CDMX se multiplican las peluquerías con paisaje ... Las autoridades federales han expedido 681 permisos para autorizar a los migrantes a trabajar en México, de los más de 100 mil que se expidieron ... A quienes quieren hacer historia dejó Konrad Adenauer esta reflexión: “La historia es la suma de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse”...