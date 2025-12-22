Víctimas de Jeffrey Epstein critican la publicación parcial y lenta de archivos del caso en EU

Víctimas del fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, vinculado a élites políticas y de celebridades estadounidenses, denunciaron el lunes la publicación parcial de los archivos del caso por parte del Departamento de Justicia.

El Congreso aprobó una ley para la publicación, con fecha límite el 19 de diciembre, de los registros gubernamentales sobre Epstein, quien oficialmente se suicidó en 2019 en una prisión de Nueva York antes de un proceso judicial.

Un grupo de víctimas del exfinanciero criticó en un comunicado publicado en X que solo una "fracción" de los documentos se haya hecho pública y destacó el tachado "anómalo y extremo" de los elementos publicados el viernes sin "ninguna explicación".

"Se nos dijo que aún hay cientos de millas de páginas de documentos sin público", afirmaron en el texto. "Son violaciones claras de una ley inequívoca", agregaron.

Solo una parte de los documentos estaba disponible en el sitio del Departamento de Justicia el viernes en la noche y muchos de estos estaban tachados, como una retranscripción de 119 páginas de deliberaciones de un jurado, cuya publicación había sido "autorizada por un juez federal", denuncia el texto.

"Al mismo tiempo, numerosas identidades de víctimas quedaron sin censura, causando un daño real e inmediato", afirmaron.

El Departamento de Justicia respondió que necesitaba más tiempo para publicar el resto de los archivos.

Sin embargo, la oposición demócrata ve este retraso como una maniobra política destinada a evitar la divulgación de información supuestamente comprometedora para el presidente Donald Trump, quien aparece en imágenes junto a Epstein.

"Esto es un encubrimiento descarado. Pam Bondi y Todd Blanche están protegiendo a Donald Trump de rendir cuentas, y el Senado tiene el deber de actuar", dijo el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, en referencia a la secretaría de Justicia y el fiscal federal adjunto, respectivamente.

El lunes, Trump se refirió por primera vez a la publicación de los archivos que comenzó el viernes.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, dijo a periodistas que "todo este asunto con Epstein es una forma de desviar la atención del tremendo éxito que ha tenido el Partido Republicano".

Aseguró que la publicación de los documentos del caso "arruina la reputación" de personas que se reunieron con Epstein. Trump ha negado haber sido amigo de él, pese a los registros que existen de esa relación.

El republicano se refirió a las fotos en las que aparece el expresidente demócrata Bill Clinton. "Siempre me he llevado bien con Bill Clinton. Odio ver que salgan fotos de él".

"También hay fotos mías", escrito. "Todo el mundo era amigable con este tipo (Epstein)".

"Probablemente se están exponiendo fotos de otras personas que inocentemente conocieron a Jeffrey Epstein hace muchos años, y son banqueros, abogados y otros profesionales muy respetados".