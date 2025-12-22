Cuatro de cada diez pymes argentinas pierden mercado ante producto chino

Las pequeñas y medianas empresas no vienen siendo portadoras de buenas noticias. En los últimos meses, distintos indicadores dieron cuenta de un enfriamiento del comercio minorista, de una demanda frágil y de un consumo cada vez más concentrado en bienes esenciales, un escenario que impacta de lleno en el entramado productivo.

En ese contexto, el nuevo Informe de Coyuntura del tercer trimestre de 2025 de la Fundación Observatorio Pyme volvió a encender señales de alerta, al confirmar que las pymes industriales no solo continuaron en recesión, sino que además profundizaron la pérdida de participación en el mercado local frente a la competencia importada, mayoritariamente de origen chino.

Según la encuesta, el 37% de las pymes industriales declaró haber reducido su presencia en el mercado local frente a la competencia extranjera, un registro que superó el 33% del trimestre anterior. De acuerdo con el Observatorio Pyme, ese nivel representó un “máximo histórico para la serie que data de 2007”, una señal que se observó con especial atención en un contexto de bajo dinamismo de las ventas.

Entre las empresas que identificaron una amenaza concreta por importaciones, China se consolidó como el principal origen, concentrando el 73,3% de las respuestas. El informe subrayó que la pérdida de mercado no se produjo en un escenario de expansión de la demanda, sino en medio de un proceso recesivo, lo que amplificó el impacto sobre la producción y el empleo.

Diez trimestres consecutivos en contracción

La presión externa se sumó a un ciclo prolongado de caída de la actividad. El relevamiento mostró que las pymes manufactureras registraron el décimo trimestre consecutivo de contracción, con una caída acumulada de la producción del 4.1% hasta el tercer trimestre de 2025. En la comparación interanual, la baja alcanzó el 7.5% respecto del mismo período de 2024.

El empleo acompañó esa tendencia. Si bien la velocidad de la caída se moderó, el sector acumuló un retroceso del 4.6% interanual al cierre del tercer trimestre

El Informe de Coyuntura del tercer trimestre de 2025 se basó en una encuesta realizada entre el 29 de septiembre y el 23 de octubre, un período influido por el proceso de las elecciones intermedias legislativas en Argentina.