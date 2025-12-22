Jalisco triplica crédito a mipymes con nuevo modelo de financiamiento: PROJAL

Guadalajara, Jal. Jalisco cerrará 2025 con un fortalecimiento en el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al triplicar el monto de crédito colocado respecto al último año, derivado del cambio de modelo: de un fideicomiso que prestaba dinero (FOJAL), a la incorporación de intermediarios financieros no bancarios que pueden multiplicar la dispersión de recursos.

"2025 cierra con el otorgamiento de tres veces más crédito que el último año; en términos de impacto estamos cuadruplicando el número de empresas beneficiadas llegando a casi 2,000 empresas de manera directa o indirecta y listos para lo que venga en 2026", comentó a El Economista, el presidente del Comité Técnico de la Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (PROJAL), Ian Paul Otero.

Nueva arquitectura financiera

Otero Vázquez destacó que el impulso al financiamiento ocurre en un contexto de transformación institucional. FOJAL (Fondo Jalisco de Fomento Empresarial) atraviesa un proceso de reconversión hacia PROJAL, con ajustes en su andamiaje jurídico, financiero y administrativo.

Actualmente, PROJAL cuenta con un activo circulante cercano a los 430 millones de pesos, al que se suma, por primera vez en al menos dos décadas, una aportación directa del gobierno del Estado. En 2025, la Secretaría de la Hacienda Pública estatal etiquetó 100 millones de pesos adicionales, y para 2026 se contempla una nueva aportación por el mismo monto.

Con ello, el fideicomiso alcanzará 530 millones de pesos en recursos disponibles, fortaleciendo su capacidad para detonar financiamiento productivo.

"Son 530 millones de pesos en activo circulante; este año vamos a colocar a través de esquemas de segundo piso, una dispersión por alrededor de 120 millones de pesos que es casi tres veces más que el último año", subrayó.

Sumarán intermediarios financieros

Uno de los ejes centrales de la estrategia es el uso de intermediarios financieros no bancarios, a los que se les ofrecen condiciones preferenciales de fondeo, como tasas de TIIE + 2, con el objetivo de que estos recursos se multipliquen en beneficio de las empresas.

"Estamos tratando de que el costo financiero para los intermediarios sea competitivo con la intención de que éstos, a su vez, tengan un impacto al menos tres veces a uno. Es decir, en estos programas, que hasta ahorita se han aprobado 80 millones de pesos, esos tienen al menos una dispersión por tres veces eso, que son 240 millones de pesos", explicó el funcionario.

Añadió que actualmente participan cuatro intermediarios financieros, pero la meta para 2026 es ambiciosa: lanzar una nueva convocatoria que permita sumar entre 15 y 20 intermediarios, ampliando así la cobertura territorial y sectorial del financiamiento a pymes en el estado.

Control de cartera

El rediseño del modelo también responde a una directriz clara del Ejecutivo estatal: hacer más con menos recursos, priorizando la correcta estructuración de expedientes de crédito y, especialmente, la gestión de la cobranza.

"La premisa número uno es cómo le hacemos para que esos indicadores de cartera vencida estén mejor controlados que nunca y que, además, el proceso de estructuración de los expedientes de crédito y la cobranza sea por parte de quien tiene la capacidad, la infraestructura y el know how para hacerlo", puntualizó el presidente de PROJAL.

Actualmente, la cartera vencida ronda el 40%, equivalente a entre 280 y 300 millones de pesos, cifra que aún se encuentra en proceso de dictaminación.

Pese a los retrasos administrativos derivados de la readecuación del contrato del fideicomiso, Ian Paul Otero afirmó que Jalisco llega fortalecido a 2026, con más recursos, mejores mecanismos de dispersión y una estrategia enfocada en maximizar el impacto económico del financiamiento público.

“Estamos listos para lo que venga en 2026, con más intermediarios, más recursos y mayor impacto para las empresas del estado”, concluyó Otero Vázquez.