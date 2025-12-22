Chiefs tendrán tercer estadio de su historia en 2031

Mudanza confirmada en la NFL. A partir de 2031, los Kansas City Chiefs ya no jugarán en el mítico Arrowhead Stadium, donde ganaron tres de sus cuatro títulos de Super Bowl, sino en un inmueble nuevo con valor de 3,000 millones de dólares.

El cambio fue confirmado a dos semanas de concluir la temporada regular 2025, en la que los Chiefs ya no tienen posibilidades de avanzar a playoffs.

La mudanza también implica un cambio de entidad, pues a pesar de lo que pudiera reflejar su nombre, los Chiefs han jugado desde 1963 en el estado de Misuri. A partir de 2031 lo harán en el de Kansas, que es su vecino hacia el oeste.

El gobierno de Kansas cubrirá hasta el 60% del costo de construcción del nuevo proyecto, que no sólo incluye al estadio, sino a un distrito de uso mixto que albergará instalaciones de entrenamiento para el equipo, así como otras para entretenimiento, gastronomía, comercio, oficinas, hotelería y zonas residenciales.

“Nos entusiasma colaborar con el estado de Kansas para brindar un estadio de clase mundial a nuestros aficionados”, expresó el CEO e hijo del fundador de los Chiefs, Clark Hunt.

“Este proyecto representa un paso más en nuestro legado de innovación y nuestra mentalidad de priorizar a los aficionados, que comenzó con mi padre, Lamar Hunt”.

Los Chiefs nacieron bajo ese nombre en 1963, luego de la compra de la franquicia de Dallas Texans, que existió de 1960 a 1962, por parte de la familia Hunt.

Su primera casa fue el Municipal Stadium de 1963 a 1971. Allí construyeron el camino hacia su primer título de Super Bowl, el de la temporada 1969, aunque este partido lo jugaron en Nueva Orleans.

Después, la familia Hunt construyó el Arrowhead Stadium, que se ha popularizado en años recientes con los títulos de las temporadas 2019, 2022 y 2023 bajo la dinastía de Patrick Mahomes en cancha y Andy Reid como entrenador.

Arrowhead fue casa de los Chiefs desde 1972 y lo será hasta la temporada 2030 de NFL. El costo estimado de su construcción, con la inflación de hoy, sería de 323 millones de dólares. Entre 2007 y 2024 recibió un par de remodelaciones que requirieron de más de 900.

El tercer recinto será el que acaba de aprobar el Consejo Coordinador Legislativo de Kansas, aunque todavía no tiene nombre.

“El proyecto se financiará mediante una colaboración público-privada (60% pública y 40% privada). La parte pública se financia mediante bonos del Impuesto sobre las Ventas e Ingresos (STAR, por sus siglas en inglés) y el Fondo para la Atracción del Deporte Profesional a Kansas”, especificó el comunicado oficial, lanzado este 22 de diciembre.

“Ambos mecanismos de financiación son creados específicamente para este fin, a fin de garantizar que no se generen nuevos impuestos estatales ni se afecte el presupuesto estatal”.

Además del legado ganador en la era Mahomes, los Chiefs han convertido a Arrowhead en uno de sus símbolos al tener la cuarta capacidad más grande entre todos los estadios actuales de la NFL. Con 76,416 espacios, sólo está detrás del MetLife Stadium de los Giants y Jets (82,500), del Lambeau Field de los Packers (81,441) y del AT&T Stadium de los Cowboys (80,000).

“Será difícil despedirnos de Arrowhead dentro de unos años. Me trae recuerdos familiares y momentos inolvidables, pero la verdad es que lo que hace que los partidos de los Chiefs sean tan especiales son ustedes, los fans. Los asientos no hacen ruido, el cemento no intimida a los oponentes y los estacionamientos no hacen barbacoa. Ustedes sí”, agregó Clark Hunt.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, complementó: “Esta colaboración público-privada consolidará el legado generacional de los Hunt al invertir en una de las mayores aficiones de Estados Unidos. El nuevo estadio de los Chiefs será escenario de momentos inolvidables, ya sean partidos de playoffs, conciertos o campeonatos”.

El gobierno de Kansas también señaló que esta construcción dejará 4,400 millones de dólares en impacto económico y más de 20,000 empleos.

El estadio se encontrará en el condado de Wyandotte y las instalaciones del entrenamiento en el de Johnson, lo que ayudará a la proyección de modernidad de Kansas, comentó la gobernadora de dicho estado, Laura Kelly.

“Este acuerdo eleva a nuestro estado al siguiente nivel. Con este nuevo estadio, estamos creando miles de empleos, atrayendo turistas de todo el mundo, a jóvenes y, lo más importante, seguimos haciendo de Kansas el mejor lugar de Estados Unidos para criar una familia”.

Los Chiefs vienen de un duro momento deportivo tras su eliminación temprana en la temporada regular 2025, lo que les impedirá pelear por volver al Super Bowl como lo hicieron en 2024, cuando perdieron ante Philadelphia Eagles.