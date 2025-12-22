Irene Espinosa, ex subgobernadora de Banxico, se integra a Santander como consejera independiente

Irene Espinosa Cantellano, quien fuera Tesorera de la Federación y subgobernadora del Banco de México (Banxico) en el periodo 2018-2024, se integrará al Consejo de Administración de Santander México como consejera independiente de la entidad financiera.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la tarde de este lunes, Banco Santander México detalló que el pasado 3 de diciembre, se celebró una Asamblea Especial Serie “B” de accionistas de esa serie, en la que se aprobó la renuncia de María Eugenia Gibbons Nosti al cargo de consejera propietaria independiente de dicha serie.

Al mismo tiempo, expuso, la asamblea aprobó el nombramiento de Irene Espinosa Cantellano, como consejera propietaria independiente de dicha serie de acciones, cambio que surtirá efecto a partir del 2 de enero del 2026.

Trayectoria

Santander México expuso que Irene Espinosa es licenciada en Economía y cuenta con una Maestría en Políticas Públicas por el ITAM.

Asimismo, apuntó, cuenta con más de tres décadas de experiencia en finanzas públicas, banca central y regulación financiera.

Recordó que fue la primera mujer en integrar la Junta de Gobierno del Banco de México (2018–2024), donde contribuyó al fortalecimiento del marco institucional, la inclusión financiera y las estrategias de sostenibilidad.

Anteriormente, se desempeñó como Tesorera de la Federación durante nueve años, liderando la modernización de la gestión financiera del país, entre otros cargos.

“Es una reconocida promotora de las finanzas sostenibles; co presidió el Comité de Finanzas Sostenibles y participó en el diseño de la Taxonomía Sostenible de México”, destacó el banco.