¡Luces, juegos y tradición! La Romería Navideña se apodera de la Alameda Central

Vendedores y operadores de juegos mecánicos dan los últimos detalles para la tradicional Romería Navideña que, este año se realiza en las inmediaciones de la Alameda Central, en la Ciudad de México. A su vez, los puestos de Santa Claus y los Reyes Magos esperan su apertura.

Esta edición, integrada en el programa de actividades decembrinas del Gobierno de la CDMX, surge como un espacio clave para el comercio local, ofreciendo desde artesanías y adornos hasta gastronomía de temporada.

Este año, la instalación de la romería fue fuertemente criticada por los vecinos de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, quienes se oponian a su intalación en el Monumento a la Revolución, ya que consideraban que este evento provocaba caos vial, contaminación auditiva, entre otras cosas.

En un comunicado del Gobierno de la CDMX se informó que se realizó un sondeo entre los vecinos, dando como resultado 187 vecinos que estaban a favor de la instalación y 344 que no.

A su vez, para incentivar la afluencia, las autoridades capitalinas lanzarán una campaña de difusión que incluye publicidad en la red de Metro y Metrobús, además de la distribución de volantes en hoteles de Paseo de la Reforma y establecimientos estratégicos del Centro Histórico.