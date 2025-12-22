En anonimato, inversionista que compró 6,000 millones de dólares en bonos colombianos

Una nueva polémica se generó el viernes de la semana pasada cuando el Ministerio de Hacienda de Colombia (MinHacienda) anunció una venta de Títulos de Tesorería, TES, por 23 billones pesos (unos 6,000 millones de dólares) a un único proponente, con lo que busca financiar los problemas de caja que viene arrastrando el Gobierno desde hace dos años.

Las emisiones de TES, Títulos de Tesorería, son operaciones que hace rutinariamente el Gobierno Nacional, a través del MinHacienda, cuyo titular es Germán Ávila Plazas.

Este tipo de emisiones son comunes en el mercado financiero colombiano, pero la operación del viernes rompió todos los esquemas con los que tradicionalmente se han hecho estas colocaciones. Una de las principales alertas es que se adjudicó a un solo inversionista, cuya identidad no fue revelada por el Gobierno, quien solo se limitó a decir que "es uno de los inversionistas más grandes del mercado".

Entre los mismos bonistas y analistas del mercado circula el nombre del fondo estadounidense Pacific Investment Management Company, Pimco. Sin embargo, el inversionista de los bonos colombianos sería uno de los brazos de este gigante: Pimco Offshore Funds, que tiene sede en Islas Caimán y se dedica a buscar oportunidades en los mercados especulativos, rango en el que se encuentra Colombia por la nota que tiene con dos de las tres principales calificadoras de riesgo, Fitch y S&P.

Un elemento clave de esta misteriosa emisión del Gobierno tiene que ver con las tasas de interés. El Gobierno tampoco la anunció, pero el mercado encontró que varios Títulos de Tesorería colocados el viernes tienen un rango de alrededor de 13 por ciento.

Según se observa en la página del Banco de la República que hace seguimiento a la evolución de la negociación de los TES, los títulos colocados el viernes tienen vencimiento en 2029, 2033, 2035 y 2040.

Al ser consultado por los riesgos que traería estas altas tasas en el mercado de los TES para las cuentas fiscales del Gobierno, un funcionario que pidió no ser identificado señaló que con esta operación se les puso un techo a las tasas al eliminar el riesgo de liquidez que, muy probablemente, hubiera llevado al país a tasas cada vez más elevadas en las necesidades de financiación de 2026.

"El país necesita financiar más de $100 billones en 2026 y esta medida de pre financiamiento nos va a ayudar a que el promedio de las tasas de endeudamiento el próximo año sea menor comparado con el contrafactual de no haber hecho nada", aseguró el funcionario.

Al respecto, el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo desmintió esta posibilidad. "No es cierto es que esto establece ningún techo sobre la deuda, porque hoy puede ser 13%, pero en tres meses puede ser que la tasa sea superior. Eso no lo define el Gobierno, porque los gobiernos no son los que definen las tasas, son precio aceptantes", explicó Restrepo.

Sobre esta operación también se refirió el también exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien además fue el que lanzó el mercado de TES en Colombia cuando fue jefe de la cartera económica en los años 1990.

"Esta operación rompe toda la tradición de cómo se venden los TES", dijo. "Vendérselo en esas cantidades a un solo inversionista no tiene precedente alguno, y me parece a mí que incluso hay que discutir cuál es el marco legal y si hay alguna violación", aseguró el exministro.