Plataformas de pago deben equilibrar la gestión del riesgo de fraude

El crecimiento acelerado de los pagos digitales en México ha traído consigo una paradoja: mientras las transacciones electrónicas se expanden y facilitan el consumo, también se multiplican los riesgos de fraude para consumidores, comercios y empresas. Esta misma facilidad ha sido aprovechada por redes delictivas especializadas que operan sobre la infraestructura de pagos, advierte Bernardo Prum, director general de la firma especializada en pagos, Toku México.

El fraude en transacciones electrónicas no distingue perfiles. Una de las modalidades más comunes sigue siendo el robo de información a través de engaños digitales dirigidos a los usuarios. Del lado de los comercios, el panorama es igualmente complejo, con esquemas que involucran tarjetas robadas, identidades suplantadas o datos financieros obtenidos de manera ilícita. En este contexto, la prevención del fraude se ha convertido en un componente central de la infraestructura de pagos y no en un elemento accesorio.

“Existe un volumen significativo de fraude dirigido a los comercios, cometido por personas que utilizan tarjetas robadas o identidades completamente suplantadas. Ante este escenario, lo más importante es contar con un conjunto de pasarelas de pago con motores antifraude robustos y con herramientas como 3D Secure, que permiten ejecutar una serie de validaciones para confirmar que quien realiza el pago es realmente quien dice ser y que la tarjeta utilizada le pertenece”, destaca el directivo.

Sin embargo, México enfrenta un problema estructural en la aceptación de pagos en línea. El temor al fraude ha llevado a implementar sistemas de verificación tan estrictos que terminan afectando la tasa de aprobación. Prum explicó que actualmente, la aceptación de pagos digitales ronda 80%, lo que implica que una de cada cinco transacciones puede fallar aun cuando sea legítima. Ante este escenario, la orquestación de pagos busca elevar ese porcentaje sin incrementar la exposición al riesgo.

Las plataformas de pago operan bajo un equilibrio delicado: bloquear operaciones fraudulentas sin afectar a los usuarios legítimos. Para ello, incorporan distintas capas de verificación que van desde validaciones básicas hasta modelos más avanzados de análisis de comportamiento. Entre estas herramientas se encuentran mecanismos como el CVV, autorizaciones vía SMS o sistemas de autenticación reforzada, así como los patrones de consumo de cada usuario.

“Hay distintos grados de sofisticación en la prevención del fraude, desde asegurar que la tarjeta esté activa y tenga fondos, hasta verificar que quien paga sea realmente quien dice ser. Entre más sofisticado o más cauteloso intento ser, más probable es que rechace un cobro que sí era correcto. El reto es lograr controles y alertas que sean transparentes para el usuario y que no afecten a 99.9% de las personas que no están cometiendo fraude”.

Temporadas de alto riesgo

En fechas de alto consumo como El Buen Fin, Navidad o el Día de las Madres se concentran picos de riesgo, tanto de transacciones como de intentos fraudulentos. Esta combinación incrementa la probabilidad de rechazos erróneos, retrasos operativos y pérdidas para empresas y consumidores.

Ante ello, se ha comenzado a evolucionar hacia esquemas más complejos de gestión de pagos. Destaca el evitar la dependencia de un solo canal y fortalecer los estándares de seguridad.