Con el respaldo de 61,786 figuras educativas, Conafe garantiza educación comunitaria en zonas rurales e indígenas: Mario Delgado

La institución educativa tiene presencia en más de 35 mil localidades de alta y muy alta marginación, informó

Brinda servicios de Educación Básica a casi 600 mil niñas, niños y adolescentes, así como atención a la primera infancia a madres y padres de familias. Son atendidos por 61 mil 786 figuras educativas: titular del Conafe, Gabriel Cámara y Cervera

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), refrenda su compromiso con el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que habitan en comunidades rurales, indígenas y de alta marginación, mediante un modelo educativo comunitario con sentido social, humanista e incluyente, que garantiza servicios educativos donde históricamente no los había, informó su titular Mario Delgado Carrillo.

Destacó que el servicio educativo que imparte el Conafe se sustenta en la participación de 61 mil 786 figuras educativas, quienes brindan acompañamiento pedagógico en Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria. Por su labor, reciben un apoyo económico y cuentan con el respaldo institucional del Gobierno de México, que reconoce su contribución al desarrollo educativo y social de las comunidades.

Detalló que actualmente el Conafe tiene presencia en más de 35 mil localidades de alta y muy alta marginación, a través de 56 mil 965 comunidades de aprendizaje, donde brinda servicios de Educación Básica a casi 600 mil niñas, niños y adolescentes, así como atención a la primera infancia para madres y padres de familia.

Delgado Carrillo señaló que, de manera complementaria, el Conafe trabaja de forma coordinada con programas educativos, autoridades locales y diversas instituciones de bienestar, con el objetivo de que tanto las figuras educativas como las comunidades atendidas accedan a beneficios en materia de salud, alimentación, proyectos productivos y becas para la continuidad de estudios, fortaleciendo así el bienestar integral de la población.

Por su parte el director general del Conafe, Gabriel Cámara y Cervera, indicó que el apoyo económico que reciben actualmente las figuras educativas en Educación Básica asciende a cinco mil pesos mensuales, recurso que forma parte del presupuesto autorizado para la institución en el ejercicio fiscal 2025 y que refleja el compromiso del Gobierno de México con la dignificación de la labor educativa comunitaria.

Asimismo, mencionó que, con el propósito de incentivar la permanencia de las figuras educativas y reconocer su esfuerzo, el Conafe otorga en el mes de diciembre un apoyo económico extraordinario, sujeto a las economías generadas durante el ejercicio fiscal, como un estímulo adicional a su vocación de servicio.

Adicionalmente, informó que las figuras educativas reciben apoyos complementarios que fortalezcan su desempeño, como conectividad gratuita mediante un chip precargado para telefonía celular, así como equipamiento que incluye playeras tipo polo, chamarra, mochila y calzado, lo que permite su adecuada identificación como prestadores de servicio comunitario y facilita el desarrollo de sus actividades.

El Gobierno de México reitera que las gestiones para mejorar de manera continua las condiciones de prestación del servicio educativo del Conafe se mantienen como una prioridad.