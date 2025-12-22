Accidente de aeronave de la Semar deja al menos 2 muertos

Al menos dos personas murieron tras el accidente de una aeronave de la Marina Armada de México que realizaba un traslado médico especializado en el estado de Texas, informó este lunes la institución naval.

Ocho personas viajaban a bordo de la aeronave, que cumplía una "misión de carácter humanitario", de las cuales cuatro fueron rescatadas con vida y dos murieron, reportó en un comunicado la Secretaría de Marina.

En coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, "continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada", añadió la institución.

El accidente ocurrió durante la aproximación de la nave en las inmediaciones de Galveston, estado de Texas. La misión de traslado médico especializado era coordinada con una fundación mexicana que atiende a niños con quemaduras severas.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar, la avioneta despegó del aeropuerto de Mérida, estado de Yucatán a las 18:46 horas GMT y su registro se perdió a las 21:01 horas GMT sobre la bahía de Galveston, cerca del aeropuerto internacional Scholes.