Diciembre eleva los eventos cardíacos y el aumento de peso en México

La temporada navideña suele relacionarse con celebración y convivencia, pero especialistas en salud advierten que también es una etapa en la que aumentan los riesgos cardiovasculares y el incremento de peso. Los

Cardiólogos y bariatras señalan que diciembre registra uno de los mayores repuntes en emergencias cardíacas del año y que la mortalidad puede elevarse entre un 3% y 5% respecto a otros meses.

Parte del problema es que muchas personas minimizan señales de alerta como cansancio extremo, presión en el pecho, palpitaciones o dificultad para respirar.

Los factores que detonan este incremento son las comidas abundantes, exceso de sal y grasas, mayor consumo de alcohol, estrés acumulado y cambios bruscos de temperatura. En personas con hipertensión, diabetes, obesidad o antecedentes familiares, estos elementos se combinan para elevar el riesgo cardiovascular.

En materia de peso, el médico bariatra David Montalvo Castro, dijo que diciembre es particularmente crítico, pues la ingesta calórica se dispara. Esto provoca incrementos que, aunque parecen pequeños, requieren semanas de disciplina para revertirse.

Aumentos de peso más comunes en temporada navideña:

Hombres adultos: 2 a 3 kg

Mujeres adultas: alrededor de 4 kg

Niños: cerca de 2 kg

Cuando ya existe obesidad, las cifras pueden duplicarse:

Hombres: hasta 4 kg

Mujeres: 6 kg o más

Niños: 3 a 4 kg

El médico dijo que estos aumentos no deben tomarse a la ligera: “Perder 5 o 6 kilos es manejable; recuperar 12, 15 o más puede tomar más de dos meses de una dieta estricta y bien controlada”. Asimismo, indica que el cuerpo convierte en grasa cualquier exceso de energía, por lo que la prevención es esencial.

Es frecuente que los pacientes que toman medicamentos para controlar la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias u otras complicaciones, deciden suspender la toma de los medicamentos para consumir bebidas alcohólicas durante las fiestas decembrinas, lo que incrementa el riesgo de tener un evento cardiovascular o metabólico, como una crisis hipertensiva o una elevación brusca de su nivel de glucosa en sangre, que requieran atención médica de urgencia en el hospital.

Aunque el ejercicio ayuda a mantener estables el peso, la presión arterial y otros signos vitales, la alimentación sigue siendo el elemento más decisivo. Entre sus recomendaciones destacan:

Consumir verduras y ensaladas sin aderezos altos en calorías.

Hidratarse con agua natural y evitar bebidas azucaradas.

Preferir carnes blancas cocidas al vapor o al horno o asadas -no fritas- acompañadas de vegetales.

Optar por frutas de temporada.

Evitar ayunos prolongados.

Reducir harinas refinadas, grasas y azúcares.

Controlar porciones y evitar picar entre comidas.

Comer despacio y disfrutar los alimentos con calma.