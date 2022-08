La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que a dos meses y medio de implementar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), cuyo costo de mantenimiento es de 574,874 millones de pesos, se ha estabilizado el precio de 24 productos de la canasta básica, lo que también ha permitido que la inflación no supere el 10 por ciento.

“Este paquete está cumpliendo muchas funciones, y estos recursos que están utilizados en el paquete no tendrían un mejor uso que utilizarlos aquí”, dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El paquete contra la inflación y la carestía que firmamos con empresas del sector agroindustrial y del sector autoservicios, que se adhirieron voluntariamente, tiene hoy dos meses y medio; lo firmamos el 4 de mayo y hasta ahorita ha tenido muy buen desempeño porque la canasta básica de 24 productos se ha estabilizado en este periodo, en contraste con la canasta del Índice de Precios al Consumidor”, abundó.

El secretario de Hacienda indicó que el costo para el gobierno de mantener el Pacic es de 574,874 millones de pesos, desglosados de la siguiente manera: 68,874 millones por seguridad alimentaria (sembrando vida, fertilizantes, producción para el bienestar, abasto y distribución de leche, entre otros); 73,000 millones por subsidio a la electricidad doméstica; 430,000 millones por subsidio a la gasolina y 2,750 millones por congelamiento de cuotas en carreteras.

Sin este paquete la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16, por eso es que hoy la inflación de México está más baja que la de otros países, incluyendo Estados Unidos”, argumentó el secretario de Hacienda.

Abundó que, sin este paquete y con ese porcentaje de inflación, uno de los primeros efectos es que “habría caído fuerte el consumo de los hogares, al caer el consumo cae el volumen de ventas, cae el IVA, cae todo el movimiento económico, y al mismo tiempo el Banco de México tendría que subir más la tasa de interés, y ahí aumenta el costo de la deuda pública y el costo de las hipotecas, de las tarjetas de crédito y de la deuda privada”.

Indicó que el Pacic ha permitido, además, que se mantenga en 8,943 pesos el salario promedio mensual, lo que sin el paquete contra la inflación hubiera sido de 7,900 pesos.

“Como estamos viendo buenos resultados con este paquete, al mismo tiempo estamos viendo dónde necesitamos reforzarlo; los compromisos son: no aumentar los costos de los energéticos en los términos que están establecidos; acelerar la apertura a importaciones de básicos; limitar la exportación de maíz blanco para tener una reserva estratégica en este producto; asegurar acuerdos con Estados Unidos para tener más leche y fertilizantes; regular las tarifas de interconexión ferroviaria para alimentos, insumos y fertilizantes que están muy compactados por estas tarificas, y continuar dando el seguimiento a la estabilidad de la canasta de 24 productos que está en el Pacic”, indicó.

El presidente dijo que “con estas medidas garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo, y que fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas”.

Crecerá el sector agrícola

Por su parte, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, previo que para ayudar al Pacic, este año el sector agrícola crecerá 4.6% (maíz, frijol; arroz; trigo); 2.4% el sector pecuario (carne de res; cerdo; pollo; huevo; leche); 1.7% el sector pesquero (atún, sardina).

Respecto a los fertilizantes, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, afirmó que actualmente Pemex opera tres complejos de plantas para la producción de fertilizantes, y en 2022 lleva 73% de avance en la entrega a nueve estados: Guerrero, Morelos, Durango, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, Nayarit, Puebla y Zacatecas.

Por su parte, Leonel Efraín Cota Montaño, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dijo que está cumpliendo con la entrega diaria de maíz y frijol en las tiendas Diconsa del país.

“Quiero informar que hemos decidido importar leche en polvo, que no se produce de manera importante en el país. Se estaba adquiriendo a una empresa, que a su vez la adquiría del extranjero, y por esa razón, a fin de reducir el precio al consumidor, vamos a adquirir 20,000 toneladas este fin de año, y factiblemente 30,000 toneladas para el inicio del 2023”, indicó. Añadió que se ajustará el precio de garantía de la leche de 9 a 10 pesos.

Finalmente, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, presentó un balance sobre el costo de los 24 productos de la canasta básica en las diversas tiendas de autoservicio, siendo más caro en la tienda HEB y más barato en las centrales de abasto.

Estímulos fiscales a gasolina, el único “éxito” del Paquete: expertos

A tres meses de su implementación, y pese a la narrativa oficial del gobierno, analistas no ven que el Programa contra la Inflación y la Carestía (Pacic) haya tenido un efecto importante en la inflación y el único éxito que le ven es en cuanto a los estímulos fiscales que se han otorgado a las gasolinas, esto con costo al erario público.

“En las últimas cinco quincenas no hemos visto un efecto relevante en los precios no agropecuarios y no alimenticios, excepto la gasolina (…) El efecto del Pacic sí ha sido relevante en el precio de los hidrocarburos”, dijo Ricardo Aguilar, economista en Jefe en Invex.

Desde el anuncio del Pacic, a inicios de mayo por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las críticas surgieron. El efecto de este paquete contra la inflación, para varios analistas, es limitado y muestra de ello es que los precios de la canasta básica presentada por el gobierno continúan aumentando.

En este sentido, James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CIBanco, explicó que al interior del Pacic la medida que resalta es la de los estímulos fiscales a gasolinas, ya que esta pérdida recaudatoria ha logrado evitar un incremento mayor en el precio del combustible.

“El Pacic nunca va a funcionar para controlar la inflación, lo que hace es reprimirla por momentos, en específico, lo que hace con los estímulos a la gasolina. Todas las otras medidas o eran acciones que ya se venían implementando o tienen poco impacto en el corto plazo para frenar las posibles presiones inflacionarias. El mayor logro ha sido reprimir, hasta cierto punto, la inflación por el apoyo a las gasolinas”, agregó.

Los analistas coincidieron con que si no se hubieran implementado dichos estímulos, la inflación general alcanzaría una tasa de dos dígitos.

Alimentos no ceden

De acuerdo con la última información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los precios de los alimentos, bebidas y tabaco continuaron como el rubro con mayor incremento en su comparación anual.

En la primera mitad del mes el precio de estos productos incrementó 13.59% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto duplica la inflación general, de 8.16% anual para la primera quincena de julio.

“En mayo y en junio, lo relativo a productos agropecuarios no tuvo ningún efecto el programa porque definitivamente estos responden a condiciones de oferta, a condiciones climatológicas, incluso a condiciones de demanda. Pero sobre todo, las condiciones de oferta le están pegando fuerte”, señaló el analista de Invex.

Costo de oportunidad

De acuerdo con el gobierno, se le han destinado 574,874 millones de pesos al Pacic. Parte de este dinero ya estaba contemplado en el Presupuesto de Egresos para este año, mientras que otros, como los estímulos complementarios a la gasolina, se empezaron a implementar por los altos niveles de inflación.

En este tenor, James Salazar, consideró que “hay un costo de oportunidad muy alto”, porque también estos recursos podrían ser destinados, por ejemplo, en un apoyo directo para las personas más afectadas por la inflación, o mandarlo al gasto en salud y/o educación, pero esto también podría generar dudas de si se usaría eficazmente o no.

“No queda muy claro que el gobierno lo hubiera hecho mejor si hubiera destinado estos recursos a otra cosa, por el hecho de que ha demostrado que se concentra en cierto tipo de gasto que no resuelve el asunto social, ni ayuda en la cuestión de infraestructura”. (Con información de Belén Saldívar)

